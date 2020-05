Prezydent Andrzej Duda rapuje w #Hot16Challenge2 - o co chodzi z "ostrym cieniem mgły"? Blamaż czy sukces?

Fot: YouTube

Druga edycja #Hot16Challenge okazała się prawdziwym hitem w Polsce. Do akcji zorganizowanej przez rapera Solara przyłączyli się nie tylko jego koledzy po fachu z hiphopowej branży, ale również inni muzycy, influencerzy, gamerzy, ale także osoby pełniące ważne funkcje publiczne.

Przypomnijmy, pierwsza edycja #Hot16Challenge stanowiła niejaką odpowiedź na przebój sieci lat 2013-14, czyli Ice Bucket Challenge. Pomysł rapera Solara był bardzo prosty - wyzwanie polegało na zarapowaniu szesnastu wersów tekstu i nominowaniu kolejnych osób, aby zrobiły to samo. W założeniach mieli na to trzy dni. #Hot16Challenge okazało się popularne w środowisku hip-hopowym, ale nie wyszło poza jego krąg. W przypadku #Hot16Challenge2 sytuacja ma się zupełnie inaczej, bo ta akcja okazała się prawdziwym przebojem w całej Polsce!

Zaznaczmy, że cel akcji jest bardzo szczytny i jest nim walka z koronawirusem - pod szyldem "Beef z koronawirusem #hot16challenge" na portalu crowdfundingowym siepomaga.pl. trwa zbiórka pieniędzy na pomoc pracownikom służby zdrowia w walce z koronawirusem. Pieniądze wpłacają zarówno sami nominowani, jak i wszyscy, którzy po prostu chcą dołożyć swoją cegiełkę na zwalczanie pandemii. Do tej pory zebrano ponad półtora miliona PLN, a liczba darczyńców przekroczyła 44 tysiące.

Polski prezydent... raperem?

Prawdziwym przebojem #hot16challenge stał się udział prezydenta RP Andrzej Dudy, który został nominowany przez rapera Zeusa. W dniu wczorajszym, na youtube`owym kanale "W Pałacu Prezydenckim" opublikowano film, który do dzisiejszego poranka został już wyświetlony 3.3 miliona razy i z miejsca stał się prawdziwym hitem polskiego internetu.

Jak Andrzej Duda poradził sobie z rapowym wyzwaniem? Zobaczcie (i usłyszcie!) sami:

Czym jest "ostry cień mgły"?

Jak nietrudno zauważyć powracającym motywem tekstu prezydenta Dudy jest "nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły". Co to znaczy i co chodzi z tym "ostrym cieniem mgły"? Pół Polski zadawało sobie to pytanie, próbując zinterpretować enigmatyczne wersy głowy państwa polskiego. Jak wy rozumiecie ten tekst i jak w ogóle oceniacie występ prezydenta? Czy nie wygląda to trochę tak, że w czasie kryzysu wynikającego z pandemii koronawirusa prezydent powinien zająć się bardziej naglącymi problemami, niż brać udział w internetowych "zabawach"?

W sieci nie brakuje memów krytykują udział w akcji prezydenta, który zachęca do wspierania niewydolnej służby zdrowia, o którą powinno się zadbać z pieniędzy państwa, a nie z datków Polaków.

Dodajmy, że Andrzej Duda po nagraniu swoje utworu do udziału w #hot16challenge nominował Marylę Rodowicz, Golec Orkiestra, Sebastiana Karpiela-Bułeckę, zespół Pectus oraz premiera Mateusza Morawieckiego.