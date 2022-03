Rząd brytyjski nakaże spalić góry bezużytecznych środków ochrony osobistej przeciwko Covid-19? Chodzi o sprzęt medyczny warty £8,7 mld

Dlaczego? Czy jest to niezbędnie konieczne?

Fot. Getty

Ministerstwo Zdrowia przyznało, że rząd planuje pozbyć się gór bezużytecznego sprzętu medycznego, który został zamówiony w trakcie epidemii koronawirusa. Chodzi o spalanie ponad 500 ciężarówek środków ochrony osobistej miesięcznie.

Ministrowie wydali nawet £8,7 mld na nieodpowiedniej jakości środki ochrony osobistej (personal protective equipment, PPE) we wczesnych stadiach pandemii koronawirusa. Dostawami sprzętu medycznego, który często nie spełniał podstawowych standardów medycznych, zajmowały się firmy niejednokrotnie powiązane z politykami, które na dostawach tych zrobiły duże pieniądze. Jednak w trakcie pierwszej fali pandemii, gdy wszystkiego brakowało, lekarze, pielęgniarki i pracownicy opieki społecznej korzystali z praktycznie wszystkiego, co akurat było pod ręką. Teraz natomiast rząd został z ogromnymi ilościami zasłon na twarze, fartuchów i innych przedmiotów środków ochrony osobistej, które, w dobie zagwarantowanych dostaw sprzętu spełniającego wymogi bezpieczeństwa, nie są już nikomu na nic potrzebne.

Sprzęt medyczny zostanie wykorzystany jako paliwo do wytworzenia energii elektrycznej

Na poniedziałkowym posiedzeniu komisji parlamentarnej szefowie Ministerstwa zdrowia poinformowali, że planują się pozbywać 15 000 palet sprzętu medycznego miesięcznie, spalając go i wykorzystując jako paliwo do wytwarzania energii elektrycznej. Miesięczne będzie to 576 ciężarówek wypełnionych bezużytecznymi środkami ochrony osobistej, aż zostanie zniszczonych 5,5 mld sztuk sprzętu medycznego, który obecnie znajduje się w zapasach. Część odpadów może też zostać zrecyklingowana i przekształcenia w worki na śmieci, tace na żywność i prześcieradła dla NHS.

Oficjalne dane mówią o zakupie środków ochrony osobistej o wartości £12,1 mld w pierwszym roku pandemii, od kwietnia 2020 r. do kwietnia 2021 r. Z tego łącznie £8,7 mld zostało wydanych niepotrzebnie.