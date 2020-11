Rząd Borisa Johnsona wprowadzi podatek od zysków z pandemii? To byłoby bardzo sprawiedliwe – apelują eksperci

To rady ekspertów The Resolution Foundation

Fot. Getty

Eksperci The Resolution Foundation apelują do rządu, by ten wprowadził podatek dla firm, które dzięki pandemii osiągnęły znacznie większe zyski. Poza tym analitycy sugerują też, by kanclerz skarbu zdecydował się na trwałe podwyższenie podatku CIT - z 19 proc. do 22 proc.

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i pracowników poszkodowanych przez pandemię koronawirusa w UK przekroczyła £200 mld. A przecież to jeszcze nie koniec wydawania pieniędzy z budżetu na ratowanie brytyjskiej gospodarki, biorąc pod uwagę, że kanclerz Rishi Sunak wydłużył właśnie program pomocowy Job Support Scheme do marca przyszłego roku. Natomiast z uwagi na to, że wydane pieniądze rząd będzie musiał jakoś odzyskać, to eksperci już teraz proponują, w jakim kierunku powinien w tym celu iść. A kierunkiem tym, jak mówią, nie powinno być zaciskanie pasa, tylko nakładanie podatków tam, gdzie jest to możliwe i, co ważniejsze, sprawiedliwe.

Podatek od zysków z pandemii

Eksperci The Resolution Foundation sugerują, że rząd powinien rozważyć nałożenie jednorazowego podatku od zysków z pandemii (ang. one-off pandemic profit levy), czyli swoistej opłaty wyrównawczej dla firm, które z uwagi na rodzaj lub formę prowadzonej działalności bardzo skorzystały na lockdownie i wszystkich związanych z nim ograniczeniach. Eksperci proponują, by ten jednorazowy podatek wyniósł 10 proc. nieoczekiwanych zysków osiągniętych przez niektóre firmy w czasie kryzysu – zwłaszcza te firmy, które miały szczęście nadal powadzić działalność w czasie lockdownu i nie musiały stosować nadmiernych zasad dystansu społecznego. Według The Resolution Foundation podatek od zysków z pandemii pozwoliłby uzyskać ok. £130 mln.

Wzrost podatku CIT

Inną propozycją The Resolution Foundation jest trwałe podniesienie podatku CIT, które kształtuje się obecnie w UK na poziomie 19 proc. Eksperci sugerują, że podatek CIT powinien wzrosnąć do 22 proc., czyli do stawki i tak niższej, niż średnia w krajach OECD. Podniesienie podatku dochodowego od osób prawnych mogłoby przynieść nawet £10 mld. - Rząd słusznie koncentruje się na walce z Covid-19, ale później będzie się musiał zająć zapewnieniem ożywienia gospodarczego na nadchodzące lata. Trudne zadanie naprawy finansów publicznych jest zatem przed nami, a możliwe, że będzie to wymagało podniesienia podatków o £40 mld [rocznie]. (…) Kanclerz powinien połączyć wypróbowane i sprawdzone sposoby pozyskiwania dochodów z gruntowną reformą opodatkowania majątku oraz z wprowadzeniem nowej opłaty zdrowotnej i socjalnej. To mogłoby zagwarantować, że podwyżki podatków po wygaśnięciu Covid odzwierciedlałyby bardzo nierównomierny charakter tego kryzysu, a także pozwoliłoby na zbudowanie lepszego systemu po nim – zaznaczyła James Smith z The Resolution Foundation.