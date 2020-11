Kto dostanie szczepionkę na koronawirusa w pierwszej kolejności? Oto rządowa lista grup priorytetowych

Fot. Getty

W poniedziałek ogłoszono przełom w opracowywaniu szczepionki na koronawirusa, gdyż okazało się że jedna z testowanych ma ponad 90-procentową skuteczność w ochronie przed zakażeniem. Nie wykluczone, że antidotum na COVID-19 będzie dostępne jeszcze w tym roku. Kto dostanie szczepionkę na koronawirusa w pierwszej kolejności? Zobacz rządową listę grup priorytetowych.

Szczepionka firm farmaceutycznych Pfizer i BioNTech okazała się w ponad 90% skuteczna w zapobieganiu zakażeniu koronawirusem. W poniedziałek 9 listopada opublikowano wyniki z trzeciej fazy badań. wirusem podczas trzeciej fazy badań.

Boris Johnson powiedział, że testowa szczepionka na koronawirusa pokonała „istotną przeszkodę”. Premier ostrzegł jednocześnie, że przed wprowadzeniem antidotum na rynek jeszcze długa droga. Z drugiej strony, medyczny doradca rządu prof. Jonathan Van-Tam powiedział, że istnieje szansa, że szczepionka trafi do Brytyjczyków jeszcze przed Bożym Narodzeniem. ostrzegł, że trzeba pokonać więcej, zanim będzie można ją szeroko rozpowszechnić. Kto będzie mógł liczyć na szczepienie w pierwsze kolejności?

Kto dostanie szczepionkę na koronawirusa w pierwszej kolejności?

We wrześniu na stronach rządowych opublikowano oficjalną listę grup priorytetowych, czyli grup osób, które jako pierwsze będą mogły skorzystać ze szczepionki na koronawirusa - gdy tylko zostanie opracowana. Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) zaleciła „prosty system oparty na wieku” oraz ryzyku klinicznym, który pozwoli efektywnie podejmować decyzje dotyczące tego, kto powinien otrzymać pierwszeństwo w dostępie do szczepionki. Lista grup priorytetowych ma być na bieżąco aktualizowana, stąd jest określana jako „wstępny ranking”.

Na stronie rządowej czytamy: „Ten wstępny ranking priorytetów jest połączeniem stratyfikacji ryzyka klinicznego i podejścia opartego na wieku, co powinno zoptymalizować zarówno trafność, jak i dostarczalność”. Oficjalna wstępna lista grup priorytetowych, które powinny otrzymać szczepionkę na koronawirusa w pierwszej kolejności, jest następująca:

osoby starsze mieszkające w domach opieki i pracownicy domów opieki

osoby w wieku 80 lat i starsze oraz pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej

osoby w wieku 75 lat i więcej

osoby w wieku 70 lat i więcej

osoby w wieku 65 lat i więcej

osoby dorosłe z grup wysokiego ryzyka w wieku poniżej 65 lat

osoby dorosłe poniżej 65. roku życia z grup o umiarkowanym ryzyku

osoby w wieku 60 lat i więcej

osoby w wieku 55 lat i więcej

osoby w wieku 50 lat i więcej

reszta populacji (priorytety do ustalenia).

Aktualne informacje na temat rządowej listy grup, mających pierwszeństwo w dostępie do szczepionki na koronawirusa, znajduje się na oficjalnej stronie: Priority groups for COVID-19 vaccination.