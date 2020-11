Opublikowano najnowsze dane dotyczące brytyjskiej gospodarki. Co czeka nas w ciągu najbliższych miesięcy?

Office for National Statistics opublikowało właśnie dane dotyczące brytyjskiej gospodarki. Między lipcem a wrześniem odnotowano wzrost na poziomie 15 proc. po wiosennej recesji. Rishi Sunak obawia się jednak spowolnienia gospodarczego, które zaczęło się jesienią, jeszcze przed wprowadzeniem lockdownu.

Najnowsze dane dotyczące brytyjskiej gospodarki pokazują jej wzrost w miesiącach letnich (od lipca do września), jednak wyraźne spowolnienie jest już widoczne jesienią, co z kolei nie napawa optymizmem.

Wzrost gospodarczy

Zgodnie z raportem ONS w miesiącach od lipca do września odnotowano wzrost gospodarczy na poziomie 15 proc., co pozwoliło na regenerację gospodarki po wiosennej recesji, jednak kolejne miesiące już nie są tak optymistyczne.

- Dzisiejsze dane pokazują, że nasza gospodarka nadrobiła częściowo straty w ciągu lata, jednak zaczęła zwalniać jesienią. Kroki, które musieliśmy podjąć w ramach zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa, sprawiły, że wzrost gospodarczy spowolnił od tego czasu. Są jednak powody do ostrożnego optymizmu związanego ze stroną zdrowotną, czyli obiecującymi informacjami dotyczącymi testów i szczepionki – powiedział kanclerz skarbu.

„Przed nami trudny czas”

Rishi Sunak dodał również, że „przed nami trudny czas, ale nadal będziemy pomagać w nim ludziom upewniając się, że nikt nie zostanie zostawiony bez nadziei i możliwości”.

Z danych wynika także, że wzrost gospodarczy w stosunku miesiąc do miesiąca zwolnił we wrześniu 1,1 proc., gdy zakończył się program rządowy Eat Out To Help Out. Natomiast produkt krajowy brutto (GDP) nadal jest o 9,7 proc. mniejszy niż przed kryzysem.