Rząd Borisa Johnsona chce, aby nielegalne było przeniesienie końca okresu przejściowego poza rok 2020

Theresa May stwierdziła, że Wielka Brytania „wynegocjowała już z UE dobrą umowę handlową”. Słowa premier zaskoczyły jednak wszystkich, ponieważ nic takiego nie miało miejsca, a Theresa May podkoloryzowała...

W czasie obrad Izby Gmin we wtorek wieczorem po 27 latach w Partii Konserwatywnej parlamentarzysta Philip Lee zrezygnował z bycia torysem i przeszedł na stronę Liberalnych Demokratów. Sprawił tym samym,...

Pierwszym zadaniem, przed jakim stanie nowy przywódca torysów jako premier Wielkiej Brytanii, będzie skompletowanie gabinetu. Boris Johnson zdobył poparcie ponad połowy deputowanych we wszystkich frakcjach...

Czego możemy spodziewać się w związku z Brexitem, po tym, jak zawieszono obrady nad umową?

Po tym, jak we wtorek posłowie zablokowali dalsze prace nad umową brexitową, a do 31 października pozostało już niewiele czasu, sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta. Co czeka nas w związku z Brexitem...