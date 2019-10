Rynek pracy w Polsce - ponad połowa Polaków chce zmienić pracę, a co czwarty rozważa zatrudnienie zagranicą

Najcześciej są to osoby młody i mieszkające we wschodniej części kraju.

Jak czytamy w raporcie "Monitor Rynku Pracy" Polacy coraz częściej myślą o zmianie swojej pracy. Ponad połowa obywateli RP zastanawia się nad innym zatrudnieniem, a co czwarty rodak rozważa wyjazd zagranicę.

Czy czeka nas kolejna fala emigracji z Polski w poszukiwaniu lepszej pracy i lepszego życia? Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Badawczy Randstad w ramach raportu "Monitor Rynku Pracy" prawie jedna czwarta osób, które brały udział w badaniach przyznała, że rozważa wyjazd z Polski do pracy w innym kraju w ciągu najbliższego roku.

Pośród nich 4% ankietowanych jest gotowa opuścić Polskę na stałe. 10 procent badanych jeszcze nie wie ile taki wyjazd miałby trwać, a kolejne 10 procent mówi o emigracji czasowej, na okres od kilku miesięcy do maksymalnie roku, ewentualnie może dwóch, a zatem typowe "saksy".

Jak czytamy na łamach portalu RMF24 opcja emigracyjna rozważana jest różnie, w zależności od danego regionu Polski. Na wschodzie naszego kraju emigracja chodzi po głowie aż co trzeciemu Polakowi, choć w większości nie planują oni wyjechać na stałe. Częściej o opuszczeniu ojczyzny myślą również ludzie młodzi (do 29. roku życia) - jest ich aż 34% oraz ludzie, którzy mogą się pochwalić jedynie wykształceniem podstawowym (odsetek pośród nich sięga 36%). O szukaniu szczęścia poza granicami myślą pracownicy fizyczni - zarówno wykwalifikowani (36%), jak i niewykwalifikowani (29%), a także inżynierowie (33%).

Nie będzie również zaskoczeniem fakt, że osoby myślące o imigracji są zatrudnieni w branży budowlanej (35%), hotelarstwie i gastronomii (33%), ale także... w sektorze finansowym (również 33%). Co motywuje Polaków do szukania pracy poza granicami ich kraju? Odpowiedź w tym przypadku jest bardziej, niż oczywista - jest to po prostu wyższe wynagrodzenie. Wciąż, w innych krajach unijnych można po prostu więcej zarobić robiąc to samo, co w Polsce...

Co stanowi największą przeszkodę w emigracji? Dla wielu problemem jest nadal bariera językowa - takiej odpowiedzi udzieliło 29% badanych. Nieco większy odsetek mówił o tym, że nie chce zaczynać od nowa, a ponad 51 procent badanych wstrzymuje się z decyzją o imigracji ze względu na rodzinę i znajomych.