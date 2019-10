Rekordowa wygrana w loterii EuroMillions - ktoś w UK zgarnął ponad 170 milionów funtów!

Do kogo uśmiechnęło się szczęście?

Osobie mieszkającej na Wyspach udało rozbić bank w loterii EuroMillions! Po losowaniu, które miało miejsce we wtorek ktoś stal się bogatszy o ponad 170 milionów funtów.

£170,221,000.00 - dokładnie taką kwotę udało się wygrać komuś mieszkającemu w UK typując liczby 7, 10, 15, 44 i 49 oraz 3 i 12, jako dodatkowe liczby "Lucky Stars". Firma Camelot będąca operatorem UK National Lottery oficjalnie potwierdziła, że tylko w jednym kuponie udało się wytypować komplet szczęśliwych liczb. Nie wiadomo jednak kto sięgnął po wygraną!. Jeśli okaże się, że kupon znajduje się w posiadaniu tylko jednej osoby (a nie na przykład małżeństwa), to z miejsca wyląduje ona w zestawieniu najbogatszych osób w UK prowadzonym przez "The Sunday Times" z majątkiem porównywalnym do fortuny Eda Sheerana.

Trzeba dodać, że kwota, która została wygrana - ponad 170 milionów funtów - stanowi absolutny rekord w historii brytyjskich wygranych w loterii EuroMillions. Do tej pory szczęśliwcami z najwyższą wygraną byli Colin i Chris Weir ze szkockiego Largs w hrabstwie North Ayrshire. W 2011 roku wygrali oni 161 milionów funtów i do wczoraj mogli uchodzić za rekordzistów. Ostatnio w czerwcu w UK również ktoś zgarnął główną wygrywając 123 miliony funtów, ale zastrzegł sobie anonimowość.

Dodajmy, że przed ostatnim losowaniem, mieliśmy do czynienia z maksymalną kumulacją. Głowna wygrana nie padła w przeciągu 22 ostatnich losowań i 24 września osiągnęła swój maksymalny pułap. Jednym słowem - więcej wygrać się w EuroMillions nie dało!

Kwota 170 milionów funtów jest ogromna z pewnością działa na wyobraźnię i może zakręcić się od niej w głowie! Co można za nią kupić? Jak skrupulatnie wyliczona na łamach "The Evening Standard" zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na 472 sztuki najnowszego modelu Rolls Royce Phantom VIIIs, 147 954 iPhone`ów 11 ProMax albo 680 sukni ślubnych takich, jak ta, w którą Kate Middleton była ubrana na swoim weselu w 2011.

Jeśli braliście udział w loterii EuroMillions to radzimy wam sprawdzić czy numery, które wytypowaliście nie okazały się warte fortuny!