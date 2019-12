Rynek mieszkaniowy: koszty wynajmu są REKORDOWO wysokie w Irlandii

Koszt wynajmu domu lub mieszkania w Irlandii na przestrzeni roku poszedł w górę o 5.2%. Mamy nadal do czynienia z regularnym wzrostem ceny czynszów, ale o mniejszej dynamice, niż jeszcze kilka lat temu. Przeciętnie, w Irlandii zapłacimy za własny kąt 1403 euro miesięcznie.

Jak czytamy na łamach portalu "The Irish Times" tempo wzrostu kosztów wynajmu co prawda spowalnia, ale i tak ceny pozostają "najwyższe w historii". Obecnie przeciętny koszt wynajmu kształtuje się na poziomie 1403 euro w skali miesiąca. Pomimo tego, że w latach 2014-18 mieliśmy do czynienia z większą dynamiką wzrostów, to w ostatnim roku koszty poszły w górę o 5.2%. Tak drogo jeszcze nie było...

Jak wynika z przytaczanych danych z serwisu "Daft.ie" najemcy w Dublinie rocznie na wynajem wydadzą przeciętnie 24 tysiące euro. Z kolei w Cork stawka ta sięgnie już tylko 14 tysięcy. Mamy do czynienie z czternastym kwartałem z rzędu, gdy rosną ceny wynajmu nieruchomości z rekordowymi maksymami. Średni czynsz jest obecnie o 373 euro miesięcznie wyższy, niż w okresie szczytowego boomu odnotowanego w 2008 roku i prawie 660 euro wyższy, niż najniższy odnotowany pod koniec 2011 roku.

W Dublinie tempo wzrostu wynosi 3,9 procent, co jest najwolniejszym wzrostem odnotowanym od połowy 2012 roku. Średni miesięczny czynsz w irlandzkiej stolicy sięga aż 2044 euro.

Jak wygląda sytuacja w innych częściach kraju? W prowincji Leinster, dzięki temu że zwolniła inflacja, ceny najmu były o 4,3 procent wyższe niż przed rokiem, w porównaniu z 10 procentami (lub więcej) w okresie boomu 2014-2018.W innych dużych ośrodkach miejskich czynsze wzrosły o przeciętnie około pięć procent w skali roku. W Cork za wynajem trzeba obecnie zapłacić 1372 euro, w Galway - 1299, a w Limerick - 1219.