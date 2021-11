Ryanair znosi obowiązkową opłatę za rezerwację miejsca? Zmiana ma dotyczyć tylko części pasażerów

Fot. Getty

Z systemu rezerwacji Ryanair zniknęły opłaty za wybór miejsca w samolocie - donosi portal fly4free. Zmiany w cenniku nie dotyczą jednak wszystkich podróżnych.

Pasażerowie linii lotniczych już dawno przyzwyczaili się do konieczności ponoszenia opłaty za rezerwację konkretnego miejsca w samolocie. Co prawda, można nie płacić za miejscówkę, jednak wtedy istnieje ryzyko, że system wylosuje dla nas takie miejsce w samolocie, którego akurat nie lubimy.

Z kolei, gdy nie lecimy w pojedynkę, ale z kimś z rodziny lub z kimś znajomym, brak rezerwacji konkretnego miejsca z dużym prawdopodobieństwem poskutkuje oddzieleniem nas od współtowarzyszy na czas lotu. Z tych powodów wiele osób decyduje się ostatecznie na wykupienie miejscówki w samolocie, ponosząc dodatkowe koszty związane z rezerwacją biletów.

Ryanair znosi opłatę za rezerwację miejsca dla części podróżnych?

Choć wiele linii lotniczych wprowadziło je już kilka lat temu, opłaty rezerwacyjne za miejsce w samolocie wciąż spotkają się z dużą krytyką – szczególnie w odniesieniu do konkretnych grup pasażerów. Przede wszystkim, wątpliwości wzbudzają tego rodzaju opłaty nakładane na rodziców lub opiekunów podróżujących z dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi. W tej właśnie sprawie jakiś czas temu postanowił interweniować Włoski Urząd Lotnictwa Cywilnego (ENAC), który zażądał od czterech największych tanich przewoźników (Ryanair, Wizz Air, easyJet i Volotea) zniesienia opłat m.in. dla rodzin.

Jak donosi portal fly4free, wszystko wskazuje na to, że Ryanair postanowił rzeczywiście zastosowań się do zaleceń ENAC. Choć irlandzki przewoźnik na razie oficjalnie nie potwierdził żadnych zmian, miały one zostać „po cichu” wprowadzone do systemu rezerwacji. Jeśli doniesienia polskiego portalu lotniczego okażą się prawdziwe, oznaczałoby to, że Ryanair znosi opłaty za rezerwacje miejsc dla rodziców i opiekunów podróżujących samolotem z dziećmi.

Przypomnijmy, że do tej pory każde dziecko, które podróż samolotem linii Ryanair musiało odbyć pod opieką dorosłego (czyli każde dziecko do 12. roku życia), mogło otrzymać darmowy przydział miejsca koło swojego opiekuna (w rzędach 18-33) – ale jedynie pod warunkiem, że sam opiekun opłacił rezerwację miejsca. Teraz taka zasada miałaby już nie obowiązywać, pozwalając na całkowicie bezpłatne zarezerwowanie w rzędach 18-33 miejsc dla rodziców podróżujących z dziećmi. Bezpłatna rezerwacja miałaby obejmować tylko jednego rodzica/opikuna. Należy jednak pamiętać, że są to wstępne doniesienia i musimy poczekać na oficjalną informację od Ryanaira.