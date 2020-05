Ryanair zachęca do latania od 1 lipca! Oferuje tanie bilety na zbliżające się wakacje

Irlandzkie linie lotnicze poinformowały oficjalnie swoich klientów o powrocie do (względnie) normalnego harmonogramu lotów od 1 lipca i zachęcają do zakupu biletów w przystępnych cenach m.in. do Lizbony, na Maltę, Ibizę czy do Pragi.

Ryanair, który z niecierpliwością czekał na informacje o poluzowaniu lockdownu w Wielkiej Brytanii, będzie od 1 lipca mógł zwiększyć liczbę lotów do 1 000 dziennie. W oficjalnej informacji do klientów podał także przystępne cenowo bilety za 19,99 funta m.in. na Maltę, Ibizę, do Neapolu, Alicante, Aten, Lizbony, Kolonii czy Pragi.

Nowe regulacje dla pasażerów

Przy okazji Ryanair przypomina także o nowych regulacjach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego, które będą obowiązywać w samolotach irlandzkich linii. Znajdzie się wśród nich m.in. nakaz noszenia maseczek ochronnych, dokonywania wszelkich transakcji bezgotówkowo, uzyskania pozwolenia na skorzystanie z toalety w trakcie lotu. Klienci będą proszeni także o sprawdzenie swojej temperatury przed podróżą, dokonanie odprawy online i zgranie karty pokładowej na smartfona oraz zabieranie ze sobą mniejszego bagażu.

Zwrot pieniędzy za odwołane loty

Wielu pasażerów Ryanaira nie może jednak uzyskać zwrotu pieniędzy za bilety, za które już zapłacili jeszcze przed pandemią. Pewna Brytyjka, która zrezygnowała ze swoich planów podróżnych ze względu na obecny kryzys i domagała się zwrotu pieniędzy za bilet, została poinformowana przez irlandzkie linie, że „nie jest zmuszona do podróżowania, jednak [Ryanair] nie może jej zaoferować zwrotu”.

Kobieta planowała podróż do Barcelony wraz z dwójką swoich dzieci na 26 czerwca, jednak ze względu na obecny kryzys związany z pandemią zdecydowała się odwołać wakacje. Zapytała Ryanaira o możliwość zmiany daty biletów na przyszły rok, jednak spotkała się z odmową.