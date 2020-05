Ryanair wprowadza nowe zasady dla pasażerów. Konieczne uzyskanie pozwolenia na skorzystanie z toalety

Pasażerowie Ryanaira będą musieli pytać o pozwolenie na skorzystanie z toalety w trakcie lotu zgodnie z nowymi zasadami, które zostaną wprowadzone przez irlandzkie linie wraz z ponownym uruchomieniem 40 proc. lotów. Ale to nie wszystkie zmiany…

Po długim przestoju Ryanair postanowił ponownie uruchomić 40 proc. lotów, co z kolei będzie się wiązało z wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących bezpieczeństwa dla pasażerów.

Jakie zmiany wprowadzi Ryanair?

Od 1 lipca pasażerowie Ryanaira zostaną objęci nowymi zasadami, wśród których znajdzie się nakaz noszenia maseczek ochronnych (także na lotniskach). Wszelkie transakcje na pokładzie będą bezgotówkowe. Kolejki do toalety w trakcie lotu będą zakazane i pasażerowie będą musieli prosić członków załogi o dostęp do WC.

Ponadto Ryanair będzie prosił swoich klientów o sprawdzenie swojej temperatury jeszcze przed udaniem się w podróż, a także odprawę online oraz zgranie swojej karty pokładowej na smartfona, a także zabieranie ze sobą mniejszej ilości bagażu.

Irlandzkie linie lotnicze poinformowały także, że dla bezpieczeństwa pasażerów oraz członków załogi w samolotach stosują filtry podobne do tych, które używane są w szpitalach na oddziałach intensywnej terapii, a pokłady samolotów dezynfekowane są każdej nocy.

Brak dystansu społecznego

Irlandzkie linie nie zamierzają stosować się do zasady zachowania dystansu społecznego. Szef Ryanaira, Michael O’Leary, który w ubiegłym miesiącu stwierdził, że zasada co drugiego pustego miejsca w samolocie jest „idiotyczna”, powiedział, że planuje sprzedaż biletów na tyle wolnych miejsc, ile będzie to możliwe tego lata.

- Firma działa tylko wtedy, gdy możemy sprzedać większość biletów na większość lotów. Zdajemy sobie sprawę, że w lipcu i sierpniu liczba pasażerów będzie mniejsza, jednak nie potrzebujemy dystansu społecznego. Tak naprawdę rząd już zalecił, że w przypadku, gdy zachowanie dystansu nie jest możliwe, powinniśmy nosić maseczki ochronne. Jest to dobry środek do zapobiegania rozprzestrzeniamiu się koronawirusa, a nie nieefektywny jak 14-dniowa izolacja – powiedział O’Leary BBC Breakfast.

