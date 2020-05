Ryanair rozpoczął sprzedaż biletów na lato 2021 z gigantycznym wyprzedzeniem

Standardowo Ryanair publikuje harmonogram swoich lotów z wyprzedzeniem od 5 do 6 miesięcy, jednak obecnie mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją, w której tegoroczne loty na wakacje są bardzo niepewne, dlatego irlandzkie linie lotnicze postanowiły zorganizować sprzedaż na następny rok.

Ryanair wysłał mail do swoich klientów, w którym poinformował o tym, że bilety na loty na następne lato są już możliwe do kupienia. Tanie loty zostały zaoferowane z lotnisk: London Stansted, London Luton, London Southend, Birmingham, Bristol, East Midlands, Edinburgh, Liverpool, Manchester i Newcastle.

Gdzie i za ile?

Najwięcej lotów irlandzkich linii odbędzie się z lotniska w Manchesterze i tradycyjnie z London Stansted. Polecimy m.in. do Barcelony – za 39,99 funta, Faro – 42,99 funta, na Ibizę 42,99 funta, Malagę – 42,99 funta, Palma de Mallorca – 42,99 funta czy Teneryfę – 63,99 funta.

Decyzja Ryanaira o sprzedaży biletów na przyszłoroczne wakacje z tak dużym wyprzedzeniem podyktowana jest kłopotami linii związanymi z obecnym kryzysem dotyczącym pandemii i uziemienia aż 99 proc. floty.

Zwolnienia w Ryanairze

Niedawno irlandzkie linie poinformowały, że będą musiały zwolnić aż 3 tys. swoich pracowników – pilotów oraz członków załogi, a wielu swoim pracownikom zmniejszyć pensje. Ponadto Ryanair podał także we wspomnianym mailu, że limitowany harmonogram lotów linii został przedłużony do 28 maja.

Ryanair doda jednak nowe trasy

Ryanair postanowił do limitowanego harmonogramu lotów dodać trzy nowe trasy. Zgodnie z zapowiedzią zacznie latać z lotniska Stansted do Bukaresztu oraz Sofii od 15 maja, a do Porto od 22 maja.

Kiedy Ryanair wróci do standardowego harmonogramu lotów?

Jak poinformowała Alejandra Ruiz będąca menadżerem ds. komunikacji w Ryanairze:

- Z przyjemnością dodajemy te nowe trasy między London Stansted Budapesztem, Sofią oraz Porto we współpracy z unijnymi rządami w ramach utrzymania minimalnej komunikacji lotniczej dla sytuacji awaryjnych. (…) Wszystkie samoloty są codziennie poddawane dezynfekcji i prosimy wszystkich pasażerów o pełną współpracę z naszą załogą, która robi wszystko, co w jej mocy w tym trudnym czasie.

- Na obecnym etapie przewidujemy powrót zawieszonych lotów do harmonogramu w okolicach lipca. Wspieramy działania unijnych rządów mające na celu walkę z wirusem i mamy nadzieję, że istnieje skoordynowany plan na poluzowanie restrykcji dotyczących podróży, gdy Europa będzie gotowa do powrotu normalnego harmonogramu lotów, gdy Covid-19 zostanie pokonany, co mamy nadzieję wydarzy się jak najszybciej. Do tego czasu dbajmy wszyscy o siebie, o siebie nawzajem, nasze rodziny i społeczności - dodała Ruiz.