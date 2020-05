Ryanair doda w tym miesiącu nowe trasy z lotniska Stansted. Podał także, kiedy przewiduje powrót do normalnego harmonogramu lotów

Jeszcze w tym miesiącu irlandzkie linie lotnicze chcą dodać do swojego obecnie limitowanego harmonogramu lotów nowe trasy z lotniska Stansted. Ryanair podał także przewidywany termin powrotu do normalnego rozkładu.

Ze względu na obecny kryzys związany z pandemią Ryanair zawiesił aż 99 proc. swoich lotów, a Michael O’Leary poinformował, że wznowi je dopiero wtedy, gdy irlandzkie linie będą mogły sprzedawać bilety na wszystkie miejsca w samolotach.

Jakie trasy doda Ryanair do obecnego harmonogramu i kiedy?

Irlandzkie tanie linie mimo i tak bardzo ograniczonego obecnie programu lotów postanowiły jednak dodać do niego trzy nowe trasy. Zgodnie z zapowiedzią Ryanair zacznie latać z lotniska Stansted do Bukaresztu oraz Sofii od 15 maja, a do Porto od 22 maja.

Linie poinformowały, że współpracują z brytyjskim rządem, aby „zachować minimum przelotów dla awaryjnych przypadków, mimo że liczba pasażerów na pokładach tych samolotów jest bardzo mała”.

Kiedy Ryanair wróci do standardowego harmonogramu lotów?

Jak poinformowała Alejandra Ruiz będąca menadżerem ds. komunikacji w Ryanairze:

- Z przyjemnością dodajemy te nowe trasy między London Stansted Budapesztem, Sofią oraz Porto we współpracy z unijnymi rządami w ramach utrzymania minimalnej komunikacji lotniczej dla sytuacji awaryjnych. (…) Wszystkie samoloty są codziennie poddawane dezynfekcji i prosimy wszystkich pasażerów o pełną współpracę z naszą załogą, która robi wszystko, co w jej mocy w tym trudnym czasie.

- Na obecnym etapie przewidujemy powrót zawieszonych lotów do harmonogramu w okolicach lipca. Wspieramy działania unijnych rządów mające na celu walkę z wirusem i mamy nadzieję, że istnieje skoordynowany plan na poluzowanie restrykcji dotyczących podróży, gdy Europa będzie gotowa do powrotu normalnego harmonogramu lotów, gdy Covid-19 zostanie pokonany, co mamy nadzieję wydarzy się jak najszybciej. Do tego czasu dbajmy wszyscy o siebie, o siebie nawzajem, nasze rodziny i społeczności - dodała Ruiz.