Ryanair przewiduje kłopoty na brytyjskich lotniskach w Święta Bożego Narodzenia

Ryanair zachęca do korzystania z ofert linii lotniczych w sezonie zimowym.

W środę szef Ryanaira, Michael O’Leary powiedział w wywiadzie dla Reutersa, że brytyjskie lotniska mogą mieć problem z obsłużeniem większej liczby pasażerów w Święta Bożego Narodzenia, kiedy to – jak wiemy – jest spory ruch podróżnych.

Pasażerowie muszą się liczyć z opóźnieniami na brytyjskich lotniskach w grudniowym sezonie świątecznym, według szefa Ryanaira, który przewiduje duże kolejki wynikające z kontroli zarówno związanych z Brexitem jak i pandemią.

Problemy na lotniskach w święta

W wywiadzie dla Reutersa Michael O’Leary powiedział:

- Z pewnością dla europejskich lotnisk świąteczna liczba podróżnych nie będzie stanowiła trudności. Jedynym wyjątkiem będą brytyjskie lotniska. Heathrow i Gatwick już zmagają się z… kontrolami dotyczącymi Brexitu i koronawirusa. Myślę, że lotniska w Wielkiej Brytanii będą miały problemy.

Kryzys potrwa „od czterech do pięciu lat”

Jak wcześniej ostrzegał O’Leary – zarówno linie lotnicze jak i branża turystyczna będą musiały zmagać się z kryzysem jeszcze „od czterech do pięciu lat”. Ryanair podjął także decyzję o przeniesieniu „10-20 proc.” swojej floty z Irlandii do krajów na kontynencie, gdyż tam branża lotnicza szybciej dochodzi do siebie.

Szef Ryanaira wychodzi naprzeciw wyzwaniom i daje klientom jeszcze więcej możliwości tworząc nowe trasy w UK (niedawno poinformował o dodaniu nowych 14 tras z londyńskich lotnisk) w bardzo przystępnych cenach na sezon jesień-zima. Przekonuje także wszystkich, że nigdy nie było lepszego czasu na urlopy zimowe jak właśnie w tym roku.