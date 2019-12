Ryanair oskarżony o bezprawne odrzucanie prawie 100 proc. odszkodowań za odwołane loty. Jest jednak sposób na odzyskanie pieniędzy

Pasażerowie, których lot został odwołany lub opóźniony, mogą – w określonych okolicznościach – domagać się odszkodowania, zgodnie z unijnym prawem. Ostatnio jednak Ryanair został oskarżony o bezprawne odrzucanie prawie 100 proc. tego typu wniosków ze strony swoich klientów.

Zgodnie z unijnym prawem, w przypadku gdy lot został odwołany, pasażer ma pełne prawo do całkowitej rekompensaty poniesionych kosztów w ciągu siedmiu dni lub wyboru lotu zastępczego.

Zasada ta działa niezależnie od tego, z jakiej przyczyny odwołano lot. Jeśli stało się tak trzy godziny lub więcej przed planowanym wylotem do lub z europejskiego lotniska, lub europejską linią lotniczą jak Ryanair lub British Airways, wtedy pasażer może domagać się odszkodowania do 229 funtów (na krótkich trasach), do 367 funtów (na średniej długości trasach) i do 530 funtów (na długich trasach).

Zobacz, jak starać się o odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot>>

Linie lotnicze mogą jednak nie wypłacić rekompensaty pasażerom, jeśli do opóźnienia lub odwołania lotu doszło nie z winy linii, np. przez złą pogodę lub strajki. AirHelp – firma, która pomaga pasażerom w uzyskaniu odszkodowania za odwołane lub opóźnione loty, przejrzała tysiące swoich spraw z okresu od 1 stycznia do 31 października tego roku.

Okazało się, że Ryanair bezprawnie odrzucił aż 98,4 proc. skarg w pierwszej swojej ocenie. Ale nie tylko irlandzkie linie mają takie postępowanie na sumieniu. Linie easyJet odrzuciły w sposób nieuzasadniony aż 87,3 proc. skarg, linie Virgin 73,7 proc., a British Airways 66,6 proc – zgodnie z analizami AirHelp.

Rzecznik easyJet skomentował sprawę i stwierdził, że nie zgadza się ze statystykami, a jego linia zawsze wypłaca rekompensaty pasażerom, których loty zostały odwołane. Co jednak mogą zrobić pasażerowie, aby mieć pewność, że ich skarga nie zostanie bezprawnie odrzucona?

Jak powiedziała Paloma Salmeron, ekspertka z AirHelp ds. praw pasażera:

- Proces składania skarg może wyglądać na względnie prosty, jednak w praktyce prowadzi do odrzucenia wielu roszczeń ze strony pasażerów, a – jak pokazują nasze badania – w wielu przypadkach są to bezprawne odmowy. Pasażerowie, których skarga dotycząca odwołanego lub opóźnionego lotu została odrzucona, mogą podjąć działania prawne i złożyć odwołanie od decyzji linii lotniczych.

Paloma z AirHelp zaleca, aby pasażerowie zebrali jak najwięcej dowodów dotyczących odwołania lub opóźnienia ich lotu, gdyż są one bardzo przydatne w całej procedurze odszkodowawczej.

Polecane: Trybunał Sprawiedliwości UE: Do otrzymania odszkodowania za opóźniony lot nie będzie potrzebna karta pokładowa