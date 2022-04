Ryanair ogłosił rozkład lotów na lato 2022 w Gdańsku - uruchomiono sześć nowych połączeń

Ryanair ogłosił rozkład lotów z Gdańska oferując aż 36 tras, w tym sześć całkiem nowych połączeń na sezon letni 2022. Mamy do czynienia z największą ofertą irlandzkiego przewoźnika dostępną w historii portu lotniczego w Gdańsku.

Nowe trasy, które pojawią się na letnim rozkładzie lotów z Gdańska obejmą połączenia do Paryża, Sztokholmu, Walencji, Wilna i do Lublina. W nadmorskim mieście zostanie zbazowanych pięć maszyn Ryanair. Oznacza to utrzymanie 150 bezpośrednich wysokopłatnych miejsc pracy dla pilotów, inżynierów oraz personelu pokładowego, a także 1500 niebezpośrednich miejsc pracy w mieście, jak podaje Polska Agencja Prasowa. W sumie Ryanair będzie wykonywać około 130 lotów w przeciągu tygodnia w zbliżającym się sezonie letnim. To o ponad 50 więcej, niż w trakcie lata 2019.

Tani przewoźnik z Irlandii ogłosił letni rozkład lotów

"Jako linia lotnicza nr 1 w Polsce i w Europie cieszymy się, mogąc ogłosić największy w historii rozkład lotów z Gdańska. W sezonie Lato 2022 będziemy wykonywali prawie 130 lotów tygodniowo na 36 trasach, w tym aż 6 nowych: Paryż, Sztokholm, Walencja, Wenecja, Wilno oraz Lublin" - komentowała w oświadczeniu dla mediów Olga Pawlonka, dyrektor sprzedaży i marketingu Ryanaira w Europie środkowo-wschodniej i na Bałkanach.

"Z okazji ogłoszenia nowego rozkładu lotów, Ryanair wprowadził do sprzedaży bilety na podróż z Gdańska już od 89 złotych" - dodawał Pawlonka. Bilety w promocyjnych cenach można bukować wyłącznie na stronie www.ryanair.com do 14 kwietnia 2022 roku, do północy.

Ryanair będzie wykonywał 130 lotów tygodniowo z Gdańska

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy położony jest w gdańskiej dzielnicy Matarnia. Liczba odprawianych pasażerów klasyfikuje Port lotniczy w Gdańsku jako port lotniczy regionalny główny i jest to obecnie 3. polski port lotniczy za warszawskim lotniskiem Chopina oraz krakowskimi Balicami.