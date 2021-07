Ryanair ogłosił nowe trasy, w tym 20 z Manchesteru i Liverpoolu. Linie lotnicze wychodzą z kryzysu

W środę Ryanair ogłosił dodanie nowych tras w Wielkiej Brytanii i zaznaczył, iż przewiduje „silne ożywienie” ruchu lotniczego na Wyspach. Zgodnie z postanowieniem jeszcze w tym roku możemy spodziewać się 20 nowych tras z lotnisk w Liverpoolu i Manchesteru.

Wraz z wprowadzeniem przez rząd zwolnienia z kwarantanny osób zaszczepionych wracających do Wielkiej Brytanii z krajów znajdujących się na liście amber, wzrosło zainteresowanie wakacjami zagranicznymi wśród mieszkańców Wysp. Odpowiadając na zapotrzebowanie Ryanair postanowił zwiększyć liczbę tras z UK.

Ryanair ogłosił nowe trasy

Tani przewoźnik lotniczy poinformował w środę o wprowadzeniu nowych tras z lotniska w Liverpoolu, m.in. do Rzymu, Mediolaniu i na grecką wyspę Kos. Z kolei z lotniska w Manchesterze będziemy mogli udać się Ryanairem do Bukaresztu, Werony i Zagrzebia.

Jason McGuinness, dyrektor ds. reklamy powiedział, że Ryanair „zapewni odnowienie i rozwój” dwóm miastom mimo wyzwań, jakie postawiła im pandemia. Według niego firma „przywraca łączność Liverpoolowi i Manchesterowi – a także odzyskuje ruch w Wielkiej Brytanii”, gdy przeprowadzane są masowe szczepienia w Europie.

Linie lotnicze wychodzą z kryzysu

McGuinness podkreśla, że Ryanair jest nastawiony na mocne ożywienie ruchu w Wielkiej Brytanii w te wakacje.

- Brytyjskie rodziny/turyści mogą teraz zarezerwować zasłużony letni wypoczynek wiedząc, że, jeśli ich plany ulegną zmianie, mogą przesunąć daty podróży z zerową opłatą za zmianę do końca grudnia 2021 roku – dodał.

Wśród nowych tras z Manchesteru tego lata pojawią się m.in. loty dwa razy w tygodniu do Santorini w Grecji, Knock w Irlandii czy Werony we Włoszech, a także Bukaresztu w Rumunii. Zimą tego roku Ryanair wprowadzi loty dwa razy w tygodniu do takich destynacji jak Poznań, Salzburg, Zagrzeb, czy Paphos.

Natomiast z Liverpoolu tego lata pasażerowie będą mogli skorzystać z lotów cztery razy w tygodniu do Rzymu, dwóch w tygodniu do Koszyc (Słowacja), Kowna (Litwa) oraz Zadaru w Chorwacji. W zimie dwa razy w tygodniu Ryanair będzie kursował do Sztokholmu, Mediolanu, Paryża, Sibinu (Rumunia), Tallinnu (Estonia).

