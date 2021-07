Kobieta była jedyną pasażerką na pokładzie Ryanaira lecącego do UK. Pozostali woleli poczekać na zmianę przepisów

28-letnia Brytyjka była w szoku, gdy okazało się, że jest jedyną pasażerką na pokładzie Ryanaira lecącego z Hiszpanii do UK. Kobieta mówi, że poczuła się tak, jakby leciała prywatnym samolotem, gdy zobaczyła 188 miejsc wolnych.

Matka dwójki dzieci, która wracała z Alicante do Liverpoolu w sobotę, okazała się jedyną pasażerką na pokładzie Ryanaira. Początkowo – jeszcze na lotnisku – myślała, że się pomyliła, gdyż nie widziała żadnej kolejki. Gdy wpuszczano ją do samolotu, usłyszała, że nikt z pozostałych pasażerów nie przyszedł.

Jedyna pasażerka na pokładzie Ryanaira

28-letnia Brytyjka powiedziała:

- Podeszłam do bramki odpraw i nie było tam nikogo. Zaczęłam się trochę niepokoić i pomyślałam, że znalazłam przy niewłaściwej bramce, dlatego zapytałam kobietę przy odprawie, czy jestem we właściwym miejscu na lot do Liverpoolu, co potwierdziła. Następnie dodała: „Przy okazji, jest pani jedną osobą, która przyszła na ten lot”. Myślałam, że żartuje, ale okazało się, że mówiła poważnie. To było przyjemne uczucie być w samolocie bez innych pasażerów, jedynie z piątką osób z załogi, które mnie doglądały. Czułam się trochę jak w prywatnym samolocie, mimo że nigdy w takim nie byłam.

28-latka zapłaciła za bilet na swój 2,5-godzinny lot z Alicante do Liverpoolu około 50 funtów kilka miesięcy temu.

Co stało się z pozostałymi pasażerami?

Brytyjka, która była jedyną pasażerką na pokładzie, myśli, że inne osoby, które miały wykupiony bilet na ten samolot, co ona, zrezygnowały z lotu w tym terminie i wolały poczekać do poniedziałku, 19 lipca, kiedy to weszły w życie nowe zasady, zgodnie z którymi zaszczepieni przyjezdni z krajów znajdujących na liście amber, zwolnieni są z kwarantanny.

Przed 19 lipca regulacje te jeszcze nie obowiązywały i 28-letnia Brytyjka musiała się poddać 10-dniowej kwarantannie po przylocie do kraju. Ale jak sama twierdzi – udogodnienie i tak by jej nie dotyczyło, gdyż otrzymała do tej pory tylko pierwszą dawkę szczepionki.