Ryanair likwiduje połączenie z Londynem - z Lublina do UK już nie polecimy

Linie lotnicze Ryanair likwidują połączenie z Lublina do Londynu-Stansted. Od wiosny 2019 roku nie polecimy już maszynami irlandzkiego przewoźnika, ale konkurencja nie śpi. Wizz Air już zapowiedział zwiększenie częstotliwości lotów na trasie Lublin-Luton.

Połączenie z londyńskim Stansted stanowi jedną z najlepszych i najważniejszych tras lotniczych dla Portu Lotniczego Lublin. Samoloty latające między brytyjską stolicą i największym polskim miastem na wschód od Wisły cieszyły się bardzo dużą popularnością - jak czytamy na łamach "Kuriera Lubelskiego" maszyny Ryana latały cztery razy w tygodniu wypełnione do ostatniego miejsca. Jednocześnie było to najstarsze połączenie PL Lublin - w grudniu 2012 samolot irlandzkich linii lotniczych lecący do Londynu wykonał pierwszy start w historii tego lotniska!

Na szczęście decyzja irlandzkiego przewoźnika wcale nie oznacza, że z Lublina nie będzie można dostać się na Wyspy.

- Na bieżąco monitorujemy wyniki przewozowe i szacujemy wyniki ekonomiczne każdej trasy dostępnej na naszym lotnisku. Ryanair podjął decyzję o zawieszeniu trasy do Stansted i jest to dla nas decyzja dosyć zaskakująca. Rynek natomiast nie znosi próżni i na reakcję nie trzeba było długo czekać - komentował Piotr Jankowski, rzecznik PL Lublin dla "Kuriera Lubelskiego". Na miejsca Ryanaira "wskoczy"... Wizz Air.

Węgierski tani przewoźnik lata co prawda nie na Stansted, ale na lotnisko w podlondyńskim Luton. Robi to jednak za pomocą większych samolotów, które na pokład zabierają 230 lub 239 pasażerów i w najbliższym czasie będzie to robił jeszcze częściej. Od marca 2019 w tygodniu liczba lotów wzrośnie z siedmiu do dziesięciu.

Dodajmy również, że Ryanair nadal będzie obecny w Lublinie - w okresie od marca do października obsługuje połączenie z irlandzkim Dublinem.