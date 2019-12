Ruszył program, który pomoże polskim imigrantom znaleźć pracę w Polsce

Wyjaśniamy, jak się do niego zgłosić.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku pomoże w adaptacji do polskiego rynku pracy po powrocie z UK

Wystartował program „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję", w ramach którego Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku będzie pomagał wracającym z zagranicy Polakom odnaleźć się na rodzimym rynku pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego uruchomił projekt „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję” wspierający osoby powracające do kraju z emigracji. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 reemigrantów, poprzez umożliwienie im zdobycia lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych tak, aby były one dopasowane do aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy i zgłaszanych przez pracodawców ofert pracy.

Jak czytamy na stronie Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy (PORP) projekt ten jest stworzony z myślą o tych osobach, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy wróciły z zagranicy (albo planują powrót), skończyły 30 lat, są (albo zostaną) mieszkańcami województwa pomorskiego i przebywały za granicą przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy w jednym lub łącznie w kilku wymienionych państwach: Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania oraz należą do jednej z jednej z poniższych

grup:

osoby pozostające bez pracy, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach;

osoby pozostające bez pracy nienależące do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej, tj. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (maksymalnie 20% wszystkich uczestników).

- Osoby, które wracają, bardzo często mierzą się z wieloma trudnościami – od tych formalnych po problemy natury adaptacyjnej, psychologicznej. Niektórzy psycholodzy ten stan porównują do zderzenia z rzeczywistością, jak po wyjściu z więzienia - czytamy w komunikacie wydanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, cytowanym przez PulsHR.

>> POBIERZ DARMOWY PORADNIK DLA OSÓB WRACAJĄCYCH DO POLSKI <<

Co konkretnie można zyskać? W ramach programu będzie można wziąć udział bezpłatnych szkoleniach, kursach, a także skorzystanie z porad doradcy zawodowego czy psychologa. Można również liczyć na stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu, dodatek relokacyjny i finansowanie tłumaczenia dokumentów.

- Coraz więcej osób po okresie emigracji decyduje się wrócić do kraju, zamieszkać i pracować w Pomorskiem - relacjonuje dla PulsuHR Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. - Nasz program jest świetnym przykładem zaangażowania władz województwa w kwestię budowy regionu przyjaznego do życia i pracy. W ramach projektu uczestnicy nie tylko otrzymają realne wsparcie w adaptacji, ale też ofertę pracy w jednej z branż kluczowych dla rozwoju naszego regionu - podkreśla.

Po więcej informacji w związku z tym proramem odsyłamy na poniższą stronę: https://porp.pl/pl/pomorskie-wspiera-powracajacych-z-emigracji

Biuro projektu "Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję" czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, pok. nr 14

Adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30 80-824 Gdańsk

(+48) 58 32 64 853