Sondaż "Polish Express" - SPRAWDŹ kogo w wyborach 2019 w UK popierają Polacy

Redakcja "Polish Express" zwróciła się do polskich czytelników żyjących na Wyspie z prośbą o udział w sondażu związanym ze zbliżającymi się wyborami do parlamentu. Oto, jak odpowiedzieliście na nasze pytania.

Przypomnijmy, pytaliśmy Was o kwestie związane z zaplanowanymi na 12 grudnia wyborami parlamentarnymi w Wielkiej Brytanii. Jak w tych wyborach zagłosują Polacy w UK posiadający brytyjskie paszporty? Jak chcieliby zagłosować nasi rodacy mieszkający na Wyspie, ale bez prawa głosu? Co trzeba zrobić dalej z Brexitem?

Oto wyniki tych ankiet:

Najpierw poprosiliśmy o głosy tych z was, którzy mogą głosować w UK - mają brytyjski paszport. Prawie jedna trzecia potencjalnych wyborców zadeklarowała się w swoim poparciu dla Partii Pracy (32%), silnym poparciem cieszą się również Liberalni Demokraci (22%), a dopiero na trzecim miejscu znalazła się rządząc Partia Pracy (tylko 11%). Prawie co dziesiąty Polak w UK (9%) zadeklarował, że nie odda głosu. Poparciem na poziomie 6% cieszą się politycy Brexity Party i SNP, a Zieloni - 5%. W tej ankiecie w sumie oddano 502 głosy.

Jeszcze większym poparciem cieszy się Partia Pracy wśród Polaków, którzy nie będą mogli zagłosować w wyborach 12 grudnia - aż 40% opowiada się za laburzystami. 23% poparcia naszych rodaków mają Liberalni Demokraci, 15% Partia Konserwatywna, Brexit Party - 6%, SNP - 4%. W tej ankiecie w sumie oddano 596 głosów.

Na pytanie o to czy nowej władzy uda się doprowadzić Brexit do końca Polacy w UK odpowiadali, że "raczej nie" (37%) lub "zdecydowanie nie" (23%), co oznacza, że równo połowa naszych rodaków na Wyspie nie wierzy, że projekt wyjścia UK z UE zostanie zrealizowany przez kolejny rząd. Tylko 28% uważa, że uda się to zrobić w następnej kadencji, a 12% stwierdziło, iż "trudno powiedzieć".

W kwestii Brexitu zdecydowana większość - aż 77%! - opowiedziała się za organizacją kolejnego referendum. 9% optuje za wyjście bez umowy, a 5% - za wyjściem zgodnie z obowiązującą umową (tyle samo osób nie ma zdania na ten temat). 4% chciałoby renegocjacji obecnej umowy.

Co sądzicie o tych wynikach? Jak głosowaliście w naszych ankietach? Dajcie znać na naszym profilu na FB! A wszystkim naszym czytelnikom, którzy wzięli udział w tej ankiecie bardzo dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych projektach tego typu.