Rugby World Cup: Zobacz, kto zagra w ćwierćfinałach po odwołaniu dwóch meczów z powodu tajfunu Hagibis

Zobacz, co dzieje się w pozostałych dwóch grupach.

Tajfun Hagibis przedwcześnie rozstrzygnął sytuację w grupie B i C.

Fot. Getty

Nie tylko w Wielkiej Brytanii pogoda daje się we znaki. Z powodu tajfunu Hagibis, anulowano decydujące dwa mecze turnieju pucharowego Rugby World Cup w Japonii. Zobacz, jak w związku z tym wygląda sytuacja w poszczególnych grupach i jak przedstawiają się ćwierćfinałowe pary.

Od kilku dni było wiadomo, że tajfun Hagibis zmierza w kierunku Japonii i że wpłynie to weekendowe rozgrywki Pucharu Świata w Rugby. World Rugby podjęło bezprecedensową decyzję o odwołaniu dwóch decydujących meczów w grupie B i C. Jak podaje „Wales Online”, decyzję potwierdzono w czwartek około czwartej nad ranem czasu brytyjskiego.

Które mecze zostały anulowane?

Odwołano sobotnie spotkanie między Anglią i Francją w Jokohamie. Mecz ten miał rozstrzygnąć, kto zostanie zwycięzcą w grupie C. W zamian za odwołanie meczu, obie drużyny otrzymały po dwa punkty, a w konsekwencji to Anglia zwyciężyła w grupie C.

Drugim odwołanym meczem okazał się zaplanowany również na sobotę pojedynek między Nową Zelandią i Włochami, mający wyłonić lidera grupy B. Tutaj również obie drużyny otrzymały po dwa punkty rekompensaty, co oznacza, że w grupie B zwyciężyła Nowa Zelandia, a Włosi odpadli z turnieju.

Co z grupą A?

Na niedzielę zaplanowano mecz między Japonią i Szkocją. Mecz ten nie został jeszcze anulowany, ale World Rugby zapowiedziało, że jeszcze nie podjęto ostatecznej decyzji. Mecz miałby odbyć się w tym samym miejscu, gdzie sobotni anulowany pojedynek między Anglią i Francją, organizatorzy mają więc nadzieję, że do niedzieli pogoda się uspokoi.

Mecz ten ma zadecydować które dwie drużyny (Japonia, Szkocja lub Irlandia) awansują do ćwierćfinału, by zmierzyć się z Nową Zelandią lub RPA. Mecz Irlandii z Samoa odbędzie się w niedzielę i większe szanse na wygraną ma Irlandia.

Jak wygląda sytuacja pod koniec rozgrywek grupowych?

Grupy B i C zostały przedwcześnie rozstrzygnięte z powody tajfunu, z kolei według „Wales Online”, można założyć, że w grupie D Walia wygra z Urugwajem. Trudna do przewidzenia sytuacja pozostaje jedynie w grupie A. Końcowe wyniki rozgrywek grupowych można więc rozpisać następująco:

Grupa A

Japonia, Szkocja lub Irlandia Japonia, Szkocja lub Irlandia

Grupa B

Nowa Zelandia Republika Południowej Afryki

Grupa C

Anglia Francja

Grupa D

Walia Australia

Jak będą wyglądały pary ćwierćfinałowe?