"Rozszarpię ci twarz, gdy tkniesz go znowu!” Zobacz, jak rozwścieczona matka grozi chłopakowi, który zastraszał jej syna [wideo]

Do tragicznych wydarzeń doszło w niewielkim mieście Workington położonym w hrabstwie Kumbria, w dystrykcie Allerdale - 15-letnia dziewczyna została zgwałcona przez czterech napastników!

Do zaskakującej, ale też i niebezpiecznej sytuacji doszło w jednej ze szkół w Ipswich, gdzie do klasy wraz z 15-letnimi uczniami chodził 30-letni mężczyzna. Twierdził, że jest w wieku swoich kolegów.

Rodzice zostaną obciążeni karą w wysokości 120 funtów i mogą dostać nawet wezwanie do sądu, jeśli ich dziecko spóźni się do szkoło ponad 10 razy w semestrze – oświadczyła rada powiatowa szkół w Staffordshire.

Niedawno mieliśmy okazję cieszyć się Spring Bank Holiday, jednak wielu osobom pomaga myśl o kolejnym ustawowym dniu wolnym od pracy. Kiedy zatem wypada on w Wielkiej Brytanii?

Osiem zastępów straży pożarnej zostało wezwanych do pożaru budynku szkoły w Eston, niedaleko w New Yorkshire. Budynek zaczął płonąć po południu.

22-letni Rainier Schoeman spędzi za kratkami 10 miesięcy za to, że próbował przejechać samochodem nauczyciela, który zabronił mu wjazdu na parking.

Edukacja w UK - kary za nieobecność dziecka w szkole i jak ich uniknąć

Brytyjskie władze są bardzo skrupulatnie jeśli idzie o pilnowanie rodziców w kwestii obecności ich dzieci w szkole. To, co w Polsce jest nie do pomyślenie - czyli kary finansowe za nieusprawiedliwioną...