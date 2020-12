Royal Mail wstrzymuje dostawy paczek i listów do Europy. Poczta Polska nie przyjmuje przesyłek do UK

Jeśli wysłaliście z UK paczkę na święta do swojej rodziny w kraju to może się okazać, że nie dotrze ona do Polski na czas. Brytyjskie Royal Mail podjęło decyzję o zawieszeniu dostawy do Europy, a Poczta Polska czasowo zawiesza przyjmowanie listów i paczek do Wielkiej Brytanii.

Royal Mail wstrzymuje dostawy paczek i listów do krajów Europy (za wyjątkiem Irlandii), Kanady oraz Turcji w związku z "poważnymi zakłóceniami" związanymi z nową mutacją koronawirusa oraz zawieszeniem komunikacji między Wyspą, a resztą kontynentu. Na oficjalnej stronie internetowej Royal Mail informacje w tej sprawie pojawiła się w poniedziałek rano. Czytamy w niej, że w związku z zamknięciem portu w Dover i zakazem lotów do większości krajów europejskich mamy do czynienia ze "znacznymi zakłóceniami" międzynarodowych usług pocztowych.

Wysłałeś swojej rodzinie w kraju paczkę na święta z UK?

Władze Royal Mail "szukają alternatywnych punktów dostępu do czasu otwarcia granic", ale zwrócono się do wszystkich potencjalnych klientów, aby próbowali wysyłać czegokolwiek poza granice UK. Jak długo ta sytuacja potrwa? Niestety, nie wiadomo.

Z "drugiej strony" Poczta Polska informuje, że czasowo zawiesza przyjmowanie listów i paczek do Wielkiej Brytanii. "W związku z wchodzącą w życie o północy z 21 na 22 grudnia br. decyzją polskiego rządu o zawieszeniu połączeń lotniczych z Wielką Brytanią oraz ograniczeniami w transporcie drogowym, Poczta Polska informuje, że od 21 grudnia br. do odwołania zawiesza przyjmowania wszelkich przesyłek pocztowych (przesyłek listowych i paczek pocztowych oraz przesyłek EMS) do Wielkiej Brytanii" - czytamy na oficjalnej stronie.

Może okazać się, że nie dotrze ona do swojego adresata...

Ograniczenia te będą obowiązywały aż do odwołania.

Tymczasem, w dniu wczorajszym na stronach Dziennika Ustaw opublikowano rozporządzenie, w którym sprecyzowano jak długo potrwa "blokada" Wielkiej Brytanii. Jak czytamy będzie ona obowiązywać "od wtorku 22 grudnia do 6 stycznia 2021 roku będzie obowiązywać zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej".

