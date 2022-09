Rosną ceny biletów lotniczych. Są one o 42 proc. wyższe niż trzy lata temu

Mieszkańcy Wysp, którzy mają nadzieję na ucieczkę w bardziej słoneczne miejsca w czasie ferii międzysemestralnych, mogą zniechęcić się do wyjazdu przez znaczny wzrost cen biletów lotniczych.

Trwający chaos na lotniskach sprawił, że popyt przewyższył podaż, a część popularnych tras jest teraz o setki funtów droższa niż przed pandemią. Z nowego badania konsumenckiego Which? wynika, że ceny niektórych lotów w jedną stronę są teraz trzykrotnie wyższe niż w 2019 roku.

Wzrost cen biletów lotniczych

Przyjrzano się sześciu największym lotniskom w Anglii – Birmingham, Gatwick, Heathrow, Luton, Manchester i Stansted – i lotom z nich do popularnych destynacji, jak Alicante, Antalya, Dubaj, Dublin, Malaga, Teneryfa.

Średnio ceny biletów z tych lotnisk do wymienionych destynacji są o 42 proc. wyższe niż trzy lata temu. „Daily Mail” poinformował o cenach na podstawie danych firmy branżowej Skytra, która przeprowadziła analizę cen podróży między krajowymi lotniskami i zagranicznymi w odstępach sześciu miesięcy, trzech miesięcy i sześciu tygodni przed październikowymi feriami szkolnymi.

Cena pojedynczego lotu z Gatwick do Dublina wzrosła z 42 funtów trzy lata temu do 160 funtów teraz – co stanowi wzrost o 280 proc.

Przyczyna podwyżek

Za przyczynę podwyżek cen biletów lotniczych uważa się rosnące koszty paliwa i zwiększony popyt na podróże po pandemii, a limity liczby pasażerów na lotniskach pogłębiają problem. Jak powiedział Guy Hobbs, redaktor Which? Travel:

- Podróżni mieli w tym roku trudny czas (…). Przy tak wysokich cenach jeszcze ważniejsze jest, aby lotniska i linie lotnicze były rozliczane z niedopuszczalnych zakłóceń, z jakimi borykają się podróżni. Rząd powinien przyznać Civil Aviation Authority większe uprawnienia, aby możliwe było nakładanie na operatorów wysokich grzywien, gdy łamią przepisy.

Najdroższym lotem, jaki pojawił się w badaniu, był lot z Heathrow do Dubaju na sześć tygodni przed feriami październikowymi, jego cena to 847 funtów (w porównaniu z 603 funtami w 2019 roku).

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!