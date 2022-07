Jak nie spóźnić się tego lata na lot? Oto kilka wskazówek, które mogą okazać się kluczowe w czasie wyjazdu na wakacje

Fot. Getty

Jak tego lata zmaksymalizować swoje szanse na złapanie samolotu? Poniżej znajdziecie kilka cennych porad, które w dobie chaosu panującego na lotniskach mogą się okazać kluczowe, by nie spóźnić się na lot lub by zachować nerwy na wodzy.

W Wielkiej Brytanii, ale także na innych lotniskach w Europie, tysiące pasażerów zostało w ostatnim czasie unieruchomionych z powodu opóźnień lub uziemionych samolotów. Z powodu braków personelu do obsługi naziemnej, w portach lotniczych tworzą się ogromne zatory, a niektórzy pasażerowie nie mają szans przepchnąć się przez tłum i dostać się na swój lot. Co jednak można zrobić, by zminimalizować ryzyko spóźnienia się na samolot? Kilka poniższych wskazówek powinno zapewnić Wam nieco spokoju ducha na lotnisku.

Pamiętaj, żeby prawidłowo spakować bagaż i torby podręczne

Kolejki do odprawy lub kontroli bezpieczeństwa często tworzą się, ponieważ pasażerowie nie są prawidłowo spakowani, a obsługa musi albo nakazać pasażerowi dopłatę za bagaż nadawany do luku, albo musi sprawdzić jego bagaż i usunąć zakazane przedmioty. Dlatego zawsze dokładnie waż swoje walizki przed przyjazdem na lotnisko, a także sprawdź zawczasu listę przedmiotów zabronionych w bagażu podręcznym. Upewnij się też, że wszystkie przewożone przez Ciebie płyny w bagażu podręcznym mają max. 100 ml i że mieszczą się w jednym, przezroczystym, plastikowym woreczku.

Przygotuj zawczasu wszystkie dokumenty podróży

Aby przyspieszyć odprawę i kontrolę bezpieczeństwa, upewnij się, że masz przy sobie wszystkie potrzebne dokumenty i bilety. Chodzi o to, by były one w zasięgu ręki, gdy przyjdzie Twoja kolej do odprawy lub na skanowanie biletu. Jeśli Twoja linia lotnicza na to pozwala, odpraw się online i wydrukuj kartę pokładową jeszcze przed przybyciem na lotnisko lub pobierz ją cyfrowo. W tym drugim przypadku upewnij się, że Twój telefon jest w pełni naładowany.

Podróżuj o spokojniejszych porach

Jeśli masz taką możliwość, wybieraj loty w spokojniejszych porach, na przykład wcześnie rano. Loty o poranku są najrzadziej wybierane, dlatego jest szansa, że lecąc w tych godzinach unikniesz stania w długich kolejkach. Wybieraj też, w miarę możliwości, spokojniejsze dni do odbycia podróży – zwłaszcza wtorki lub środy.

Przyjedź wcześnie na lotnisko

W gorącym okresie letnim warto jest wcześnie zjawić się na lotnisku, by uniknąć nerwowych sytuacji związanych z dużą liczbą ludzi. Pozostaw sobie wystarczająco dużo czasu na pokonanie długich kolejek, przejście odprawy i kontroli bezpieczeństwa. W przeciwnym razie możesz spóźnić się na lot przez zatłoczone terminale.

Twój lot może zostać opóźniony lub odwołany – przygotuj się na to

Gdy wyruszasz na wakacje, miej z tyłu głowy, że Twój lot może zostać opóźniony, a nawet odwołany. Przygotuj zawczasu odpowiedni prowiant i plan B w razie, gdybyś musiał pozostać dłużej na lub w okolicy lotniska.

