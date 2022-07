Jak szybko i skutecznie pozbyć się mrówek z domu? Te cenne wskazówki ułatwią Ci życie latem

Fot. Getty

Niestabilna pogoda i burze z piorunami sprawiają, że mrówki coraz częściej szukają schronienia w naszych domach. Poniżej zobaczycie, jak szybko i skutecznie pozbyć się z mieszkania niechcianych gości.

Dzień Latających Mrówek przypadł w Wielkiej Brytanii na 8 lipca, ale zdaniem ekspertów zjawisko to może potrwać nawet przez kilka tygodni. Przy obecnej, ciepłej pogodzie, warto jest się więc przygotować na inwazję niechcianych insektów. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że mrówki nie są szkodliwe, gdy mieszkają w naszych ogrodach – wręcz przeciwnie, dlatego jeśli nie wyrządzają żadnych szkód, to nie warto ich z tegoż ogrodu na silę usuwać. - Jeśli zobaczysz wielkie mrówki chodzące po ziemi, to będą to królowe, które od tej pory zaczną zakładać kolejne gniazda na przyszły rok – tłumaczy ekspert ds. mrówek, Stuart Halliday.

Mrówki w domu, co robić?

Mrówki z chęcią pojawiają się w domu, gdy znajdują w nim rozsypane okruchy, rozlane jedzenie albo karmę dla zwierząt. Z kolei ciemne przestrzenie w i wokół domu dają mrówkom mnóstwo możliwości w zakresie tworzenia gniazd. Z pewnością dbanie o czystość dobre doświetlanie domu mogą stanowić czynniki, które będą mrówki zniechęcać do zagnieżdżenia się w naszych domach.

Dobrym rozwiązaniem, by zapobiec rozprzestrzenieniu się w domu mrówek będzie użycie proszku na mrówki. W razie pojawienia się gniazd na podjeździe lub między betonowymi płytami, warto jest zastosować proszek we wszelkich otworach, by zapobiec inwazji. Dodał: „Musisz to [jednak] zrobić, zanim wyślą nowe królowe – tłumaczy Halliday.

Zawsze należy szukać gniazda, a żeby to zrobić, trzeba prześledzić trasę pokonywaną przez poszczególne mrówki. To jednak dosyć proste, ponieważ mrówki zanoszą do gniazda wszystko, co znajdą. Idealnym rozwiązaniem jest użyć pestycydów na zewnątrz domu i tam zwabić mrówki, ponieważ jest to zdrowsze dla człowieka. W obrębie domu pestycyd można też stosować na „szlakach” pokonywanych przez mrówki, ale jest to powolny proces.

