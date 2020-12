Rodziny w UK zaoszczędziły w trakcie pandemii średnio £7 100. A Wam ile udało się odłożyć?

Fot. Getty

Najnowsze dane pokazują, że każda rodzina w UK zaoszczędziła w trakcie pandemii średnio £7 100. Wszystko to dlatego, że przez wiele miesięcy mieszkańcy Wysp mieli ograniczony dostęp do sklepów non-essentials, a także że trudniej im było jadać i bawić się poza domem.

Przez pandemię koronawirusa w Wielkiej Brytanii tysiące ludzi zostały od marca bez pracy. Ale eksperci pocieszają, że gospodarstwa domowe sporo też na lockdownie zyskały, ponieważ miały znacznie mniejsze, niż zazwyczaj, wydatki. Z wyliczeń The Centre for Economic and Business Research (CEBR) wynika, że Brytyjczycy odłożyli łącznie £197 mld w 2020 r., co daje nieco ponad £7 000 na rodzinę. Jak wskazują eksperci, jest to bardzo dobra wiadomość, bo oznacza, że mieszkańcy Wysp zaczną te pieniądze wydawać, gdy nastąpi względna stabilizacja, czyli prawdopodobnie już na wiosnę przyszłego roku. A to może stanowić bardzo potrzebny gospodarce impuls do odbicia się po trudnych miesiącach pandemii.

Zamknięte sklepy non-essentials, restauracje i puby

Oszczędności poczynione przez gospodarstwa domowe wynikają nie tyle z przezorności samych Brytyjczyków, ile z okoliczności, które nie pozwoliły im robić zakupów innych, niż te najbardziej potrzebne. Przypomnijmy przecież, że w okresach najściślejszego lockdownu na Wyspach zamknięte były tzw. sklepy non-essentials (w tym sklepy popularnych sieci odzieżowych), restauracje, puby i kawiarnie. Po przeanalizowaniu statystyk opublikowanych przez Office for National Statistics eksperci CEBR ustalili, że o ile w okresie od stycznia do marca mieszkańcy Wysp odłożyli średnio 10 proc. swojego dochodu, o tyle już w okresie od początku kwietnia do końca czerwca zaoszczędzili aż 29 proc. dochodu. I choć ONS nie opublikował jeszcze danych za dwa kolejne kwartały, to analitycy CEBR wyliczyli na podstawie dostępnych statystyk, że w całym roku 2020 gospodarstwa domowe zaoszczędzą średnio 19 proc. dochodu. Czyli bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że w roku 2019 ich oszczędności wyniosły „zaledwie” 7 proc.

Znaczący wzrost wydatków na tzw. produkty non-essentials odnotowano od początku grudnia, czyli od czasu poluzowania lockodownu. Według analityków tylko w zeszłą sobotę (najbardziej zakupowy dzień w tygodniu) mieszkańcy Wysp mogli wydać na świąteczne zakupy ok. £1,7 mld, czyli ok. £3 mln każdej minuty.