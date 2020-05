Rodzice publikują zdjęcia 5-latki walczącej w szpitalu o życie. Błagają rząd, żeby nie otwierał szkół 1 czerwca

Fot. Facebook

Rodzice ciężko chorej 5-latki, która walczy o życie w szpitalu w Wakefield z podejrzeniem choroby Kawasakiego, błagają rząd, by nie otwierał szkół 1 czerwca. Rodzice są przekonani, że ostry stan zapalny u ich córki spowodowany został przebytym przez nią zakażeniem koronawirusem.

5-letnia Scarlett Roberts trafiła na oddział intensywnej terapii do szpitala w Wakefield (Yorkshire) w tak złym stanie, że lekarze dali jej zaledwie 20 proc. szans na wyzdrowienie. Zrozpaczeni rodzice kilkuletniej Brytyjki, zwanej pieszczotliwie „Moo”, poinformowali, że ich córka zaraziła się koronawirusem prawdopodobnie tuż przed wprowadzeniem lockdownu, ale że wywołaną przez niego chorobę COVID-19 przeszła bardzo łagodnie. Dopiero kilka tygodni później, zupełnie nagle, jej ciało zaczął trawić stan zapalny podobny do choroby Kawasakiego. Dziewczynka w błyskawicznym tempie doznała wielonarządowej niewydolności, a jej stan lekarze ocenili jako bardzo ciężki.

„Nie jestem w stanie aktualizować informacji wszystkim indywidualnie, dlatego mogę to zrobić tylko w taki sposób tutaj. Scarlett cierpi na pediatryczny wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19. Sądzimy, że złapała [koronawirusa] na tydzień przed zamknięciem szkół. Myślimy, że złapała wirusa przed wprowadzeniem lockdownu, gdy nie były jeszcze dostępne testy” - napisała w jednej z wiadomości mama Scarlett, Naomi. A wraz z mężem Piersem Naomi zaapelowała do rządu, by nie otwierał szkół 1 czerwca, ponieważ mogą się one stać dla dzieci „obozami śmierci”.

Tymczasem WHO wciąż stoi na stanowisku, iż nie ma dowodów na to, że koronawirus wywołuje u dzieci ostre stany zapalne, takie jak choćby choroba Kawasakiego. Dr Soumya Swaminathan powtórzyła w „Andrew Marr Show” na antenie BBC, że koronawirus praktycznie nie stanowi ryzyka dla małych dzieci, a liczba zachorowań w najmłodszej grupie wiekowej jest znikoma. - Ostatnio pojawiły się doniesienia o przyjmowaniu do szpitali dzieci z dziwnym syndromem, z czymś, co wygląda jak posocznica czy też z czymś, co wygląda jak choroba zwana chorobą Kawasakiego, która powoduje zapalenie naczyń krwionośnych. Na chwilę obecną nie jest jasne, czy są jakieś powiązania między Covid-19 a tym syndromem. Niektóre chore dzieci uzyskały pozytywny wynik testu na obecność wirusa, a niektóre nie – zaznaczyła jedna z głównych ekspertek WHO.