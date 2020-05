„Ministrowie grają z nami w rosyjską ruletkę” - pracownicy sektora edukacji z przerażeniem mówią o otwarciu szkół

Fot. Getty

Z ankiety przeprowadzonej przez związek zawodowy GMB wśród pracowników sektora edukacji wynika, że aż 96 proc. z nich nie popiera zapowiedzi częściowego otwarcia szkół i żłobków od 1 czerwca. Większość z nich twierdzi, że to narazi na utratę zdrowia zarówno dzieci i ich rodziny, jak i pracowników szkół.

Badanie przeprowadzone przez GMB w dniach 8-11 maja wśród 14 000 pracowników sektora edukacji – m.in. wśród asystentów nauczycieli, pracowników administracyjnych i opiekunów, wyraźnie pokazało, że częściowe otwarcie szkół od 1 czerwca uważają oni za błąd. Aż 96 proc. ankietowanych stwierdziło, że wpuszczenie do szkół i żłobków najmłodszych dzieci (Nursery, Reception, Year 1), a także starszych dzieci z Year 6, znacząco narazi te dzieci oraz ich rodziny na ryzyko zachorowania na COVID-19. Tylko 0,6 proc. respondentów jest przekonana, że w przypadku najmłodszych dzieci jest możliwe utrzymanie w szkole odpowiedniego dystansu społecznego. I tylko 12 proc. pracowników sektora edukacji wierzy w to, że po otwarciu szkół będą dla nich dostępne testy na obecność koronawirusa.

Ministrowie UK grają ze społeczeństwem w rosyjską ruletkę?

Obiekcje co do planowanego, częściowego otwarcia szkół, jasno wyartykułowała Karen Leonard z GMB. - Nasi członkowie są zdesperowani, aby zobaczyć uczniów i powrócić do pracy, którą kochają, ale tylko wtedy, gdy będzie to bezpieczne. Odpowiedzi z naszej ankiety pokazują, jak są oni przerażeni nieostrożnym podejściem rządu do szerszego, ponownego otwarcia szkół. Małe dzieci nie będą potrafiły zachować dystansu społecznego, dlatego obecne plany naraziłyby życie [wielu osób]. Ministrowie grają w rosyjską ruletkę z najmłodszymi uczniami w szkołach i sprawiają, że rodzice oraz pracownicy [szkół] są wystraszeni, zdezorientowani i nieufni wobec całego procesu. Jeśli nic się tu nie zmieni, to prawdopodobnie tysiące zmartwionych rodzin, zbojkotuje wysłanie dzieci do szkół – zaznaczyła Leonard.