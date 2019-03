Roboty lepsze od polityków? 30% Brytyjczyków uważa, że... TAK!

Jak czytamy na łamach portalu technologicznego "Gizmondo" w styczniu 2019 w pewnej ankiecie zapytano Europejczyków czy pozwoliliby w ich kraju rządzić robotom. Co odpowiedzieli?

Ten sondaż został przeprowadzony przez Center for the Governance of Change hiszpańskiej uczelni IE University. Z jednej strony potwierdził on, że w całej Europie da się zauważyć wyraźny niepokój dotyczący tempa automatyzacji, cyfryzacji i robotyzacji. Jednak z drugiej strony część osób jest skłonna zaryzykować i wymienić polityków na sztuczną inteligencję. Bo przecież już gorzej być nie może...

Według brytyjskich bukmacherów Micheal Gove będzie następcą Theresy May

Aż 70% z 1600 osób (z UK, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Irlandii, Włoch i Holandii) odpowiedziało, iż "jeśli nie będą odpowiednio kontrolowane, to nowe technologie spowodują więcej szkody niż pożytku dla społeczeństwa w nadchodzącej dekadzie".

67% zgodziło się, że technologiczna rewolucja, która dzieje się na naszych oczach to obok zmian klimatycznych największe wzywanie z jakimi mierzy się Unia Europejska. Około 56% martwi się przyszłość, w której roboty będą wykonywały większość prac, z kolei 30% jest bardzo entuzjastycznie nastawiona do tej kwestii.

Brexit: Zobacz, jakie opcje zostaną poddane orientacyjnym głosowaniom w Izbie Gmin

Jedna czwarta Europejczyków wierzy, że jesteśmy już gotowi, aby sztuczna inteligencja nie tylko służyła ludzkości, ale nią kierowała. 25% pytanych jest skłonna oddać władze robotom. Chcą aby "podejmowały ważne decyzje dotyczące ich państwa". Co ciekawe, w niektórych krajach ten odsetek jest jeszcze większy! Aż 30% Brytyjczyków jest skłonna, przynajmniej częściowo, zamienić obecną klasę polityczną na algorytmy sztucznej inteligencji.

Ale czy można im się dziwić? W obliczu permamentnego zamieszania związanego z Brexitem być może byle drukarka byłaby bardziej zdecydowana, niż rząd Theresy May. A tak na poważnie - co o tym sądzicie? Czy uważacie, że w bliższej lub dalszej przyszłości obecność rozwiązań cyfrowych czy algorytmów sztucznej inteligencji w polityce się zwiększy? Dajcie znać na naszy profilu na FB!