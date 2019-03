Według brytyjskich bukmacherów Micheal Gove będzie następcą Theresy May

Według brytyjskich bukmacherów następcą Theresy May na stanowisku lidera Partii Konserwatywnej będzie Michael Gove, obecny minister środowiska, żywności i spraw wsi.

Po kolejnej upokarzającej porażce Theresy May w Izbie Gmin związanej z przejęciem przez brytyjski parlament kontroli nad Brexitem, coraz głośniej mówi się o zmianie przywódcy w Partii Konserwatywnej. Według bukmacherów na Wyspie faworytem do przejęcia schedy po May jest obecny minister środowiska, żywności i spraw wsi Wielkiej Brytanii, Michael Gove. Szanse, że do tego dojdzie, wynoszą obecnie 7-2, jeśli wierzyć wyliczeniom serwisu Oddschecker.

Kogo jeszcze wymienia się w gronie potencjalnych następców obecnej pani premier? Na drugim miejscu uplasował się Boris Johnson, jeden z "najgłośniejszych" zwolenników Brexitu, były burmistrz Londynu i były minister spraw zagranicznych w gabinecie Theresy May. Jego szansę wynoszą 6-1. W tym kontekście wymienia się również nazwuska Jeremy`ego Hunta (10-1) i Dominica Raaba (12-1).

Kim jest zatem główny faworyt do przejęcie władzy po Theresie May? To poseł Izby Gmin od 2005 roku, członek ostatnich toryskich rządów. W gabinecie Davida Camerona pełnił funkcję minista edukacji (2010–2014), był także głównym whipem Partii Konserwatywnej w Izbie Gmin (2014–2015), a później ministrem sprawiedliwości i Lordem Kanclerzem (2015–2016). Od 11 czerwca 2017 rządziw w ministerstwie środowiska, żywności i spraw wsi w drugim gabinecie Theresy May.

Jest zwolennikiem Brexitu, ale daleko mi do posłów z ostatnich ław, którzy optują za twardym wyjściem ze struktur unijnych. Bliższy mu jest zdecydowanie model norweski. Jego nazwisko wielokrotnie pojawiało się już przy okazji spekulacji dotyczących nowego premiera UK i kolejnego lidera Partii Konserwatywnej. W miniony weekend pojawił się przy okazji medialnych doniesień o rychłym "przewrocie gabinetowym" na Downing Street 10. Był wymieniany obok Davida Lidingtona, jako osoba która miałaby przejąć ster w rządzi.

Wcześniej, jeszcze w styczniu, po pierwszej porażce głosowania umowy brexitowej, mówiło się, że torysi zmuszą swoją liderkę do ustąpienia. Wtedy, do tego nie doszło, ale czy teraz stanie się inaczej? Czy utracenie kontroli rządu nad procesem wychodzenia z Unii okaże się gwoździem do politycznej trumny Theresy May?