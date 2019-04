Robert Lewandowski pobił się z kolegą z drużyny na treningu i... NIE ZOSTANIE ukarany!

Polski piłkarz będący nie tylko największą gwiazdą, ale i kapitanem zespołu wdał się w bijatykę z młodszym kolega. Co było przyczyną konfliktu Lewandowskiego z Kingsley`em Comanem?

Jak donosi niemiecki dziennik "Bild" na czwartkowym treningu Bayernu Monachium miało dojść do bijatyki z udziałem Roberta Lewandowskiego i Kingsley`a Comana. Według niemieckich żurnalistów miało się zacząć od wyzwisk, a następnie w ruch poszły pięści. Skłóconych kolegów z drużyny rozdzielali Niklas Suele i Jerome Boateng. Trener Niko Kovać nie zdecydował się odesłać obu panów do szatni, ale dokończył zajęcia z ich udziałem.

Choć media spekulowały, że zarówno Lewandowskiego, jak i Comana kara nie minie, to Niko Kovać zdecydował się nie wyciągać żadnych konsekwencji. Na piątkowej konferencji prasowej oficjalnie przyznał, że doszło do konfliktu i do rękoczynów. - Rozmawialiśmy o tym w trójkę. Obaj przeprosili, więc nie zostaną ukarani. Są rozsądni. Można tę sytuację również skomentować pozytywnie: przeżyliśmy.

Wcześniej spekulowało się, że klub nałoży na obu zawodników sankcje finansowe, ale jak widać obyło się bez tego.

Co było powodem starcia? Według niemieckich mediów polskiego gwiazdora miał zirytyować styl gry reprezentowany przez jego kolegę z zespołu. I to już od dawna! Coman według "Lewego" miał grać za bardzo pod siebie, zbyt dużo kiwać i za mało podawać. Szczególnie zły nasz rodak miał być na Francuza po bolesnej porażce z Bayerem Leverkusen 1:3, która miała miejsce 2 lutego. Jak widać problem narastał od dłuższego czasu.

Co ciekawe, według francuskiego "L'Equipe" relacje między Comanem, a najlepszym polskim piłkarzem nigdy nie były najlepsze. Co więcej, to również nie pierwsza tego typu sytuacja z jego udziałem! Jeszcze w 2015 "Lewy" miał poprztykać się z wspomnianym wyżej Boatengiem, a całkiem niedawno miało dojść do spięcia z Matsem Hummelsem. O tych incydentach wiemy, ale czy było ich więcej?

