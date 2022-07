Rishi Sunak zapowiada obniżkę rachunków poprzez zniesienie podatku VAT od energii

Rishi Sunak chce ulżyć budżetom domowym rodzin w Wielkiej Brytanii. Kandydat na premiera UK obiecał obniżyć rachunki za energię poprzez obniżkę stawki VAT, co przełoży się na roczne "wakacje podatkowe" warte 160 GBP.

Obietnica ograniczonego w czasie zniesienia podatku VAT od domowych rachunków za energię została złożona przez Rishiego Sunaka. W ten sposób były kanclerz skarby walczący o stanowisku premiera chce wspomóc brytyjskie rodzinie w radzeniu sobie z rosnącymi kosztami utrzymania. Mamy do czynienia z dramatycznym zwrotem w podejściu Sunaka do polityki fiskalnej i zmian podatkowych. Do tej pory zapowiadał, że po przejęciu stanowiska po Borisie Johnsonie nie zdecyduje się na żadne radykalne ruchy w tej kwestii. Zapewniał, że wprowadzenie Cost of Living Support i innych programów pomocowych jest wystarczające w "ulżeniu" domowym budżetom.

Sunak obiecywał, że zacznie obniżać podatki, ale dopiero wtedy, gdy uda się opanować wzrost inflacji. Jednocześnie podkreślał, że deklarowane przez jego rywalkę, Liz Truss, są nieodpowiedzialne i wywrócą brytyjską ekonomię do góry nogami.

Obniżka rachunków przez zniesienie VAT`u od energii

"Jako kanclerz dołożyłem 400 funtów do rachunków za energię wszystkich gospodarstw domowych i zapewniłem wsparcie w wysokości 1200 funtów dla najsłabszych. Ta dodatkowa obniżka VAT pomoże poradzić sobie z obecną sytuacją kryzysową" - zaznaczał Sunak. "Ta tymczasowa i ukierunkowana obniżka podatków zapewni ludziom wsparcie, którego potrzebują, a jednocześnie zmniejszy presję cenową".

Cięcie VAT`u na rachunkach za energię będzie kosztować brytyjskie budżet około 4,3 miliarda funtów. Warto tę liczbę zestawić ze skalą zadłużenia, jakie zapowiedziała Liz Truss. Rywalka Sunaka jest gotowa na cięcia w podatkach, które w skali roku dodatkowo obciążą kwotą 30 miliardów funtów.

Co konkretnie obiecuje Rishi Sunak? Ile na tym zyskamy?

Przeciwnicy Rishiego Sunaka i torysi popierający kandydaturę Liz Truss zwracają uwagę, że kanclerz skarbu blokował takie rozwiązania na początku roku. Zwróciła na to uwagę Thérèse Coffey, szefowa DWP. Z kolei niezależne ośrodki analityczne (np. Resolution Foundation) zwracają uwagę, że obniżki podatków osobistych, takie jak te obiecane przez Truss, nie są „poważną odpowiedzią” na obecny kryzys.

