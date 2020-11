Rishi Sunak przedstawił raport z przeglądu wydatków: Wielką Brytanię dotknie recesja najgorsza od 300 lat

Budżet w celu finansowania przez Wielką Brytanię międzynarodowej pomocy zostanie obniżony do poziomu 0,5 proc. dochodu narodowego (o ok. £4 mld mniej, niż w roku poprzednim);

Z analizy Office for Budget Responsibility wynika, że w przyszłym roku liczba osób bezrobotnych w UK wzrośnie do 2,6 mln. Liczba osób pozostających bez pracy znacząco się zwiększy w II kwartale 2021 r.;

Kwota pożyczek, jakie w tym roku zaciągnie rząd brytyjski na pokrycie programów pomocowych uruchomionych w związku z pandemią, to £394 mld. Tym samym Zjednoczone Królestwo zadłuży się na skalę niespotykaną w czasach pokoju - kwota zadłużenia wyniesie 19 proc. PKB;

