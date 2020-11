Three-tier alert system to LOCKDOWN pod inną postacią? Krytycy zarzucają Borisowi Johnsonowi, że „mydli oczy” społeczeństwu

Trzystopniowy system alertowy po 2 grudnia to tak naprawdę dalszy lockdown?

Boris Johnson wiedział, że nie może oficjalnie wydłużyć w Anglii drugiego, ścisłego lockdownu. Czy zatem zamierza go wprowadzić po 2 grudnia pod osłoną tzw. three-tier alert system? Krytycy obawiają się, że najłagodniejszym poziomem restrykcji Tier 1 może zostać objęta tylko niewielka część Anglii.

W poniedziałkowym wystąpieniu do narodu Boris Johnson zapowiedział powrót trzystopniowego systemu alertowego, ale w nieco ostrzejszej, niż przed lockdownem, formie. Tymczasem krytycy premiera (z których wielu znajduje się w łonie Partii Konserwatywnej) twierdzą, że three-tier alert system to będzie nic innego, jak dalszy lockdown, tylko pod inną postacią. Wszystko to dlatego, że według przecieków pochodzących z Whitehall, najłagodniejszym poziomem Tier 1 może zostać objęta tylko niewielka część Anglii. Przypuszcza się, że przynajmniej 80 proc. kraju znajdzie się w Tier 2 albo Tier 3.

Kryteria Three-tier alert system

Rząd obiecuje, że poszczególne miasta i regony będą przydzielane do konkretnych poziomów restrykcji na podstawie obiektywnych kryteriów. Do takich mają należeć: przypadki zakażeń koronawirusem we wszystkich grupach wiekowych, przypadki zakażeń koronawirusem w grupie największego ryzyka, czyli 60+, tempo wzrostu lub spadku liczby przypadków, liczba pozytywnych wyników testów na COVID-19 na 100 000 ludzi, a także obciążenie lokalnej służby zdrowia NHS. Ale wielu polityków, także w łonie partii rządzącej, nie wierzy w te obiektywne kryteria i obawia się, że większość kraju i tak znajdzie się w jednej z dwóch stref: Tier 2 albo Tier 3.

Obostrzenia po 2 grudnia

Przypomnijmy zatem, jakie obostrzenia zostaną nałożone w poszczególnych strefach:

Tier 1

Reguła 6 osób w domu i na zewnątrz;

Otwarte puby i restauracje, ale tylko z obsługą przy stoliku;

Otwarte sklepy z artykułami niebędącymi artykułami pierwszej potrzeby;

Otwarte kina i teatry z zachowaniem zasad dystansu społecznego;

Otwarte siłownie, baseny, salony tatuażu, salony kosmetyczne i fryzjerskie;

Otwarte hotele;

Otwarte żłobki, szkoły i uniwersytety;

Otwarte miejsca kultu;

Śluby i wesela dozwolone z ograniczeniami w zakresie liczby uczestników – kolejno 15 osób i 30 osób.

Tier 2

Zakaz miksowania się w pomieszczeniach zamkniętych + Reguła 6 osób w spotkaniach na zewnątrz – w parkach czy prywatnych ogrodach;

Puby i restauracje otwarte tylko częściowo, np. dla spotkań biznesowych i w celu serwowania jedzenia;

Otwarte sklepy z artykułami niebędącymi artykułami pierwszej potrzeby;

Otwarte kina i teatry z zachowaniem zasad dystansu społecznego;

Otwarte siłownie, baseny, salony tatuażu, salony kosmetyczne i fryzjerskie;

Otwarte hotele

Otwarte żłobki, szkoły i uniwersytety;

Otwarte miejsca kultu;

Śluby i wesela dozwolone z ograniczeniami w zakresie liczby uczestników – kolejno 15 osób i 30 osób.



Tier 3