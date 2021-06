Rishi Sunak odmawia wydłużenia programu FURLOUGH. Pomimo planowanego przesunięcia daty zakończenia lockdownu

Fot. Getty

Wszystko wskazuje na to, że Boris Johnson wydłuży dziś termin obowiązywania lockdownu o kolejne cztery tygodnie z uwagi na pojawienie się na Wyspach indyjskiego wariantu koronawirusa – DELTA. Tymczasem w kuluarach mówi się, że nawet w razie przesunięcia daty ostatecznego zakończenia lockdownu na dzień 19 lipca, Rishi Sunak nie przedłuży programu furlough.

To już nie są czcze spekulacje – przecieki z Downing Street jasno wskazują, że premier Boris Johnson ogłosi dziś wieczorem wydłużenie terminu obowiązywania lockdownu w Anglii o kolejne cztery tygodnie w związku z zagrożeniem, jakie stwarza w UK nowy wariant koronawirusa – DELTA. Ruch ten nie ma jednak wpłynąć na ustalony jakiś czas temu przez Rishiego Sunaka program wychodzenia z furlough. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Kanclerz Skarbu nie zamierza zmieniać swojej „mapy drogowej” w zakresie odchodzenia od publicznego wspierania przedsiębiorstw w czasie pandemii.

Koniec programu FURLOUGH

Program furlough ma się zakończyć z dniem 30 września tego roku, natomiast zgodnie z planem już od lipca przedsiębiorcy mają przejmować część płatności dla przymusowo urlopowanych pracowników. Obecnie rząd pokrywa 80 proc. wynagrodzenia każdego pracownika przebywającego na furlough, z tym że kwota ta jest liczona maksymalnie do £2500 miesięcznie. Od lipca rząd będzie pokrywał już tylko 70 proc. wynagrodzenia do kwoty max. £2187,50, natomiast przedsiębiorcy będą musieli wyłożyć 10 proc. sumy wynagrodzenia. Wreszcie w sierpniu i wrześniu pomoc od rządu zostanie obniżona do 60 proc. wynagrodzenia pracownika do kwoty max. £1875 in, natomiast pracodawcy będą musieli pokryć 20 proc. tej sumy.