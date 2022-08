Rishi Sunak atakuje program Liz Truss. Brytyjczycy potrzebują teraz „czystego realizmu” gospodarczego?

Fot. Getty

Rishi Sunak zaatakował program gospodarczy Liz Truss, nazywając go „naiwnym dopalaczem”. Według byłego kanclerza skarbu to, czego potrzebują obecnie Brytyjczycy, to „czysty realizm” gospodarczy, polegający m.in. na walce z inflacją.

Trwa walka o głosy wśród członków Partii Konserwatywnej i Rishi Sunak wyraźnie przykręca śrubę, ponieważ sondaże nie dają mu na razie wielkich szans na wygraną z Liz Truss i objęcie fotela premiera Wielkiej Brytanii. Kością niezgody jest przede wszystkim program gospodarczy i plan na walkę z drastycznie rosnącymi na Wyspach kosztami życia. Liz Truss stawia przede wszystkim na obniżenie podatków i przyhamowanie tzw. rozdawnictwa, a Rishi Sunak w pierwszej kolejności chce walczyć z inflacją. Decyzje podjęte w najbliższych miesiącach będą kluczowe dla losów brytyjskiej gospodarki, zwłaszcza dlatego, że według prognoz Banku Anglii Wielka Brytania popadnie w najdłuższą recesję od czasu kryzysu finansowego, a inflacja wzrośnie do ponad 13 proc.

Rishi Sunak przypuszcza atak na Liz Truss

W najnowszym wywiadzie dla „The Times” Rishi Sunak przypuścił atak na Liz Truss i jej program gospodarczy. - Priorytetem dla mnie jest robienie rzeczy, które nie pogarszają sytuacji i myślę, że włożenie 40 miliardów funtów i pożyczonych pieniędzy do gospodarki, w której panuje spirala inflacji, grozi pogorszeniem sytuacji. To może się okazać w porządku, ale myślę też, że może to oznaczać ryzykowanie oszczędnościami ludzi, ich emeryturami, oprocentowaniem kredytów hipotecznych, nie jest to ryzyko, na które jestem gotów, więc nie chcę tej sytuacji pogarszać – zaznaczył Rishi Sunak, dodając, że Brytyjczycy zasługują teraz na „czysty realizm, a nie naiwny dopalacz”. I dodał: - Błędem jest wykluczanie dalszego bezpośredniego wsparcia w tym czasie, tak jak zrobiła to Liz Truss, a co więcej, jej propozycje podatkowe nie pomogą znacząco osobom takim jak emeryci lub osoby o niskich dochodach, które właśnie pomocy potrzebować będą.

