Wzrost spożycia alkoholu w czasie lockdownu mógł spowodować 25 tys. nadmiarowych zgonów w Anglii

Wskaźniki śmiertelności związanej ze spożywaniem alkoholem w ciągu najbliższych 20 lat mają wzrastać z powodu wzrostu picia napojów wyskokowych, które miało miejsce w czasie pandemii Covid-19 na Wyspie.

Jak wykazały dwa niezależne od siebie badania w przeciągu najbliższych dwóch dekad w samej Anglii może umrzeć aż 25 tysięcy osób więcej. To pokłosie zwiększonego spożycia alkoholu w czasie lockodownu spowodowanego przez pandemię. Oprócz nadmiarowych śmierci można spodziewać się prawie miliona więcej przyjęć do szpitala i to wszystko kosztować NHS ponad 5 miliardów funtów więcej. Ludzie, którzy pili umiarkowanie, gdy Wielka Brytania weszła w pierwszą blokadę w marcu 2020 r oku, ogólnie ograniczyli spożycie alkoholu. Jednak wielu z tych, którzy pili dużo, zaczęło spożywać więcej trunków, gdy podjęto decyzję o zamknięciu pubów i restauracji.

W obu badaniach przeanalizowano potencjalny długoterminowy wpływ większego spożycia napojów wyskokowych. Zespół naukowców z University of Sheffield ustalił, iż w najczarniejszym scenariuszu czeka nas około 25 192 dodatkowych zgonów, kolejne 972382 przyjęć do szpitali - wszystko to w okresie do 2042 roku. Pandemiczne picie ma przełożyć się na rozwój 45 różnych schorzeń związanych z alkoholem i kosztować NHS 5,2 miliarda funtów.

Daleko idące skutki covidowego picia

Drugie badanie zostało przeprowadzone przez Institute of Alcohol Studies (IAS), ale jego wyniki nastrajają ciut bardziej optymistycznie. Według niego w Anglii może dojść do 9914 dodatkowych przedwczesnych zgonów i 147 892 dodatkowych przypadków ciężkich chorób związanych z nadużywaniem alkoholu.

"Liczby te podkreślają, że wpływ pandemii na nasze zachowania związane z piciem prawdopodobnie rzuci długi cień na nasze zdrowie" - komentował Colin Angus, starszy pracownik naukowy w Sheffield, który prowadził badania. "Zmiany w spożyciu alkoholu podczas pandemii doprowadziły do ​​20-procentowego wzrostu zgonów związanych z alkoholem w Anglii w 2020" - dodawała Sadie Boniface, szefowa badań IAS.

Ile będzie "koszotowało" UK spożycie alkoholu rozpoczęte w czasie pandemii?

Alkohol spowodował 10 700 zgonów i 640 000 przyjęć do szpitala w Anglii, a jego leczenie konsekwencji nadmiarowego spożywania mocnych trunków kosztowało NHS 2,7 miliarda funtów w 2019 roku, a więc na rok przed uderzeniem Covida. W Szkocji, gdzie zgony związane z alkoholem wzrosły o 17% w 2020 roku, odnotowano wzrost zarówno picia w samotności, jak i picia w domu podczas lockdownów.

