Rezydencja z filmu "Kevin sam w domu" do wynajęcia na jedną noc

Posiadłość z kultowego filmu "Kevin sam w domu" jest dostępna do wynajęcia!

Fot: Twitter @Airbnb/Wikimedia Commons

Słynna rezydencja będąca filmowym domem rodziny McCallisterów z kultowego filmu "Kevin sam w domu" pojawiła się w ofercie portalu Airbnb. Co ciekawe, rezerwację można zrobić tylko... na jedną noc! Ile kosztuje pobyt w posiadłości, w której Kevin potrafił załatwić dwójkę złodziejaszków?

Możliwość rezerwacji domu zlokalizowanego na przedmieściach Chicago, w miejscowości Winnetka (stan Illinois) będzie możliwa od dnia 7 grudnia 2021. Cena za pobyt w rezydencji McCallisterów wcale nie będzie wygórowana, bo wyniesie około stu złotych (25 USD). Dom będzie można zarezerwować w jednym terminie, konkretnie - 12 grudnia. W sumie "przygodę" w domu Kevina będą mogły przeżyć maksymalnie cztery osoby. Dla fanów "Home Alone" będzie to z pewnością nie lada gratka, a w dodatku trzeba wspomnieć o tym, że odtwórca roli Buzza, starszego brata Kevina, powita gości po przyjeździe. "Może pamiętasz mnie jako nieszczególnie przyjaznego. Ale dorosłem i chętnie podzielę się z wami moim rodzinnym domem - a nawet pizzą - w te święta. Po prostu zadbaj o to, aby tym razem moja tarantula, Axl, nie uciekła" - komentował Devin Ratray w oficjalnym komunikacie.

Spędź noc w domu Kevina

Nic nie wskazuje na to, aby w ramach oferty przewidziano wizytę włamywaczy, ale zamiast tego obejmuje ona "ucztę" podobną do tej, którą Kevin zorganizował sobie w czasie sezonu świątecznego. Nie zabraknie zatem lodów, pizzy i klasyka amerykańskiego "śmieciowego żarcia", czyli makaronu z serem prosto z mikrofali. Oprócz tego wszyscy goście otrzymają zestaw klocków LEGO Ideas Home Alone.

"Dom musiał pasować do opisanych w scenariuszu gagów, musiał spełniać wszelkie wymogi scenograficzne, jak również odpowiadać realizacji wszystkich scen. Potrzebowaliśmy domu, który z jednej strony będzie imponujący, a z drugiej będzie biło od niego ciepło, a jednocześnie w chwilach grozy będzie budził przerażenie" - komentował dla "Entertainment Weekly" reżyser filmu, Chris Columbus. Jego zdaniem znalezienie właściwej lokalizacji było trudniejsze niż obsadzenie głównej roli w filmie!

W Polsce "Kevin sam w domu" uchodzi za produkcję kultową. Jak czytamy na Wikipedii film ten stał się prawdziwym fenomenem i częścią świątecznej tradycji. Rokrocznie, przy świątecznym stole całe polskie rodziny zasiadały, aby go obejrzeć. W 2010 roku telewizja Polsat nie uwzględniła filmu w świątecznej ramówce, co spotkało się z protestem ponad 90 tysięcy osób na Facebooku. Fani zwyciężyli i film wyświetlany jest już nieprzerwanie ponad 10 lat w okresie świątecznym. W Wigilię 2016 roku film zanotował największą oglądalność z wynikiem 4,44 miliona widzów.