Restrykcji na Boże Narodzenie da się uniknąć? Minister zdrowia przekonuje mieszkańców Anglii do dalszych szczepień

Sajid Javid zachęca mieszkańców Anglii do dalszych szczepień.

Restrykcji w Anglii na święta Bożego Narodzenia można uniknąć, o ile mieszkańcy dalej będą się szczepić – ostrzegł Sajid Javid. Co dokładnie powiedział minister zdrowia i o jakie konkretnie szczepienia chodzi?

Minister zdrowia zachęca mieszkańców Anglii do przyjmowania szczepień na zimę. Chodzi przede wszystkim o trzecią dawkę szczepionki przeciw Covid-19 oraz o szczepienia przeciw grypie. Sajid Javid apeluje także o szczepienie się do osób, które do tej pory jeszcze tego nie zrobiły lub nie są zaszczepione w pełni. Zdaniem ministra, w przypadku braku dalszych masowych szczepień, na święta mogą powrócić restrykcje.

Kto kwalifikuje się do trzeciej dawki w Anglii?

W całej Wielkiej Brytanii obowiązują obecnie takie same zasady, jeśli chodzi o warunki, jakie trzeba spełniać, by kwalifikować się do szczepienia boosterowego przeciw Covid-19. Trzecią dawkę mogą otrzymać osoby, które znajdują się w jednej z poniższych grup:

osoby w wieku co najmniej 50 lat osoby w wieku co najmniej 16 lat cierpiące na schorzenia, które narażają na ciężki przebieg Covid-19 (osoby z tej grupy powinny otrzymać specjalny list w sprawie dawki boosterowej) pracownicy NHS i opieki społecznej z tzw. „pierwszej linii frontu”.

Jaki odstęp trzeba zachować między poszczególnymi szczepieniami? Przerwa między drugą a trzecią dawką musi wynosić co najmniej sześć miesięcy. Warto jednak wiedzieć, że od 8 listopada 2021 na boosterowe szczepienie przeciw Covid-19 można się zapisywać już po upływie pięciu miesięcy – jednak termin wizyty zostanie ustalony tak, by zachować odstęp co najmniej sześciu miesięcy od drugiej dawki. Wcześniej rezerwacja wizyty była możliwa dopiero po sześciu miesiącach od przyjęcia drugiej dawki.

Restrykcji na święta Bożego Narodzenia da się uniknąć?

Według danych Ministerstwa Zdrowia, jak na razie trzeciej dawki nie przyjęło jeszcze około 30 proc. osób w wieku powyżej 80. roku życia i 40 proc. osób z młodszej grupy po 50-ce. Minister Sajid Javid „zdecydowanie zachęca” wszystkich, którzy się kwalifikują, do tego, by przyjęli trzecią dawkę. Minister przekonuje, że jak najszybsze zaszczepienie boosterem osób starszych i narażonych, a także przyjęcie szczepień przeciw koronawirusowi i przeciw grypie przez osoby, które w ogóle do tej pory się nie szczepiły, pozwoli na uniknięcie restrykcji na Boże Narodzenie. W swoim komunikacie minister mówił między innymi:

„Wiemy, że odporność zaczyna słabnąć po sześciu miesiącach, szczególnie u osób starszych i narażonych, a szczepionki przypominające wzmocnią ochronę, zapewniając bezpieczną zimę. Zdecydowanie zachęcam wszystkich, którzy kwalifikują się do otrzymania dawki przypominającej COVID-19 lub szczepionki przeciw grypie, aby jak najszybciej skorzystali z zaproszenia. (...) Niech ci, którzy jeszcze się nie kwalifikują, pomogą zaszczepić się swoim rodzicom, dziadkom lub narażonym bliskim - może to uratować im życie”.

Minister podkreślił także, że osoby, które do tej pory nie przyjęły pierwszej lub drugiej dawki szczepionki przeci Covid-19, wciąż mogą to zrobić: „Jeśli wszyscy odegramy swoje role, możemy przetrwać tę trudną zimę, uniknąć powrotu ograniczeń i cieszyć się świętami Bożego Narodzenia”.