Rekordowa liczba osób skorzystała z programu "Eat Out to Help Out". Też jedliście już posiłek za pół ceny?

Według wyliczeń brytyjskiego Ministerstwa Skarbu w ramach "Eat Out to Help Out" zamówiono ponad 35 milionów posiłków w przeciągu zaledwie pierwszych dwóch tygodni od rozpoczęcia programu.

Przypomnijmy, program "Eat Out to Help Out" miał służyć jako wsparcie dla brytyjskiego sektora gastronomicznego, w który kryzys wywołany pandemią koronawirusa uderzył bardzo mocno. Na czym miał polegać jeden z programów pomocowych przygotowanych przez Rishiego Sunaka? Otóż w każdy poniedziałek, wtorek i środę przez cały sierpień można skorzystać z 50% zniżki na posiłki w restauracjach, kawiarniach i pubach, ale tylko do kwoty maksymalnie 10 funtów. Efekt? Po pierwszych dwóch tygodniach liczba zamówionych posiłków w ramach tej akcji sięgnęła ponad 35 milionów.

Oznacza to, że brytyjski podatnik będzie musiał dołożyć restauratorom do 350 milionów funtów.

Rząd UK płaci połowę rachunku w restauracji

Według szacunków rządowych "Eat Out to Help Out" miał kosztować brytyjski budżet do 500 milionów funtów, ale ma okazać się nieoceniony w zapobieganiu redukcji miejsc pracy w sektorze tak kluczowym dla gospodarki Wielkiej Brytanii.

Czy program (póki co!) okazuje się sukcesem? "Dane pokazują, że Wielka Brytania je, aby pomóc" - komentował kanclerz skarbu, Rishi Sunak. "Aby odbudować [gospodarkę - przyp. red.] z powrotem, musimy chronić jak najwięcej miejsc pracy, dlatego wzywam wszystkie zarejestrowane firmy, aby jak najlepiej wykorzystały ten czas zgłaszając swoje aplikacje już dziś. Jest to bezpłatne, proste, a pieniądze zwracamy już po pięciu dniach roboczych".

Co obejmuje zniżka na jedzenie w restauracjach?

