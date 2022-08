Recepta na długowieczność? Oto, co mają w tym względzie do powiedzenia 103-letnie siostry bliźniaczki [Wideo]

Fot. YouTube

Bliźniaczki, które prawdopodobnie są najstarszymi kobietami w Wielkiej Brytanii, właśnie celebrowały swoje 103. urodziny. Jaka jest ich recepta na długowieczność?

Siostry Thelma Barratt i jej siostra bliźniaczka Elma Harris ze Stockport, to prawdopodobnie najstarsze kobiety w Wielkiej Brytanii. Brytyjki obchodziły właśnie 103. urodziny i pokazały, że wciąż są w znakomitej formie. A jaka jest ich recepta na długowieczność? Cóż, każda z sióstr ma swoją własną, wyjątkową metodę. I tak Thelma Barratt twierdzi, że przeżyła tyle lat dzięki swojemu umiłowaniu do... jedzenia, natomiast jej siostra Elma Harris zadeklarowała, że popija czasem brandy i lemoniadę (brandy musi być jednak bez lodu i w odpowiednim do tego szkle).

Solenizantki mają razem czworo dzieci, 10 wnuków i 11 prawnuków. Siostry mieszkają teraz co prawda z dala od siebie, ale wciąż przynajmniej raz w tygodniu rozmawiają przez telefon i nadal wyjeżdżają razem na mini wakacje.

Nie przegap: Podróżujesz samolotem? Tego pod żadnym pozorem nie powinieneś robić w trakcie lotu

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!