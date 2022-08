Podróżujesz samolotem? Tego pod żadnym pozorem nie powinieneś robić w trakcie lotu

Fot. Getty

Niezależnie od tego, czy samolotem podróżujesz często, czy tylko sporadycznie, są pewne rzeczy, których w trakcie lotu absolutnie nie powinieneś robić. A jedną z nich jest... zasypianie na siedzeniu przy oknie.

Miejsca przy oknie w samolocie są zazwyczaj najbardziej pożądane przez pasażerów, przede wszystkim ze względu na widok, jaki oferują w trakcie lotu. Ale, jak ostrzega personel pokładowy, może to nie być najlepsza opcja, jeśli planujesz się w trakcie podróży... zdrzemnąć. Powód jest nadzwyczaj prosty i pewnie sami niejednokrotnie przynajmniej krążyliśmy wokół niego myślami. Chodzi bowiem o to, że okna w samolotach to jedne z najbrudniejszych miejsc na pokładzie. I to niezależnie od tego, jak bardzo załoga samolotu stara się posprzątać część przeznaczoną dla pasażerów w trakcie postoju na płycie lotniska. Wielu pasażerów zajmujących miejsca przy oknie niemal automatycznie opiera głowę o okno, a często także stara się w ten sposób nieco odpocząć. W związku z tym nigdy nie wiemy, ilu ludzi zrobiło to przed nami i co, mówiąc kolokwialnie, na tym oknie po sobie zostawiło.

Siedzisz w samolocie przy oknie? Nie opieraj nie głowy!

- Nie zasypiaj ani nie opieraj głowy o okno. Nie jesteś jedyną osobą, która to robi i nie wiesz, ile dorosłych lub dzieci dotykało okna rękami lub innymi częściami ciała – ostrzega Tommy Cimato, członek personelu pokładowego cytowany przez dziennik „The Mirror”.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!