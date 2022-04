Raty kredytów hipotecznych mogą wzrosnąć o 1000 funtów – ostrzega Rishi Sunak

Kanclerz skarbu powiedział ministrom gabinetu, że stopy procentowe wzrosną w najbliższych miesiącach o 2,5 proc. Oznacza to, że osoby posiadające kredyty hipoteczne będą musiały zmierzyć się z podwyżką rat o 1000 funtów rocznie.

Inflacja prowadzi do wzrostu stóp procentowych, co stawia w coraz trudniejszej sytuacji osoby posiadające kredyty hipoteczne, które zmuszone są do spłacania coraz wyższych rat. Niestety Rishi Sunak nie ma dla nas dobrych wiadomości w tej materii...

Wzrost rat kredytów hipotecznych

Kanclerz skarbu nie ukrywa, że w najbliższych miesiącach dojdzie do podwyżek stóp procentowych i – co za tym idzie – rat kredytów. Podwyżka stóp procentowych ma podobno wynieść aż 2,5 proc. – twierdzi Sunak.

Dla porównania – podwyżka o 1 proc. w przypadku typowego kredytu hipotecznego może prowadzić do podwyżki raty o 700 funtów dla tych, którzy nie mają umowy o stałym oprocentowaniu. Niestety Rishi Sunak odrzucił apele o zaoferowanie większego wsparcia rodzinom znajdującym się pod presją.

Zamiast tego Sunak ostrzegł przed zaciąganiem większych pożyczek w celu sfinansowania wydatków publicznych, gdyż może to jeszcze bardziej podsycić rosnącą inflację.

Wstrzymanie pomocy do następnych podwyżek energii

Kanclerz skarbu, którego żona, Akshanta Murty, jest bogatsza od królowej, a razem budują właśnie w swojej rezydencji basen z kortami tenisowymi i siłownią o wartości 1,5 mln funtów – powiedział, że naród powinien poczekać (na ewentualną pomoc państwa) sześć miesięcy, do jesieni, kiedy to limit maksymalnych cen energii ma wzrosnąć o 40 proc. do prawie 3000 funtów.

Sunak stwierdził, że dopiero wtedy skupi się na ewentualnym zaciąganiu pożyczek na sfinansowanie wydatków publicznych. Wiadomo jednak, że kanclerz mógłby uderzyć również w szefów energetycznych nieoczekiwanym podatkiem od ich zysków, jednak w tej kwestii wymijająco stwierdził jedynie, że jest to „coś, na co chciałby spojrzeć”.