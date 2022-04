Miliony osób pobierających Universal Credit mogą otrzymać dodatkową pomoc. Kto jest do niej uprawniony?

Obecnie miliony osób, które otrzymują Universal Credit, mogą być uprawnione do dodatkowej pomocy, gdy koszty utrzymania gwałtownie rosną. Oto, jak sprawdzić, czy się do niej kwalifikujemy.

Wielka Brytania zmaga się z kryzysem kosztów życia, w którym musimy płacić więcej za żywność, energię i paliwo. Dodatkowe koszty wraz z droższą żywnością w sklepach oznaczają jeszcze większe problemy dla osób na zasiłkach, dlatego w tej sytuacji każda dodatkowa pomoc może być kluczową deską ratunku.

Dodatkowa pomoc dla osób na Universal Credit

Nawet przy wzroście Universal Credit o 3,1 proc. w kwietniu, w czasie gdy inflacja w ubiegłym miesiącu sięgnęła 7 proc., pomoc ze strony państwa wydaje się niewielka. Dlatego warto wiedzieć, do jakiego dodatkowego wsparcia jesteśmy uprawnieni.

Darmowe posiłki dla dziecka w szkole

Przez wzrost cen jedzenia, wykarmienie dziecka może być problemem dla niektórych osób. Można jednak w tym zakresie uzyskać pomoc w postaci bezpłatnych posiłków dla dzieci w szkole. Pomoc ta należy się dzieciom osób, które korzystają z:

- Universal Credit,

- Jobseeker’s Allowance,

- Child Tax Credit,

- Income Support,

- Income-based Jobseeker’s Allowance

- Income-related Employment and Support Allowance

- Support under Part VI of the Immigration and Asylum Act 1999

- The guaranteed element of Pension Credit.

Zmniejszenie Council Tax

Osoby korzystające z Universal Credit mogą kwalifikować się do obniżenia Council Tax. W przypadku, gdy jesteśmy jedyną osobą dorosłą w danym gospodarstwie domowym, możemy otrzymać 25 proc. zniżki Council Tax.

Pomoc dla młodych rodziców - Sure Start Maternity Grant

Rodzice, którym niedawno urodziło się dziecko, mogą być uprawnieni do Sure Start Maternity Grant, jednorazowej płatności w wysokości 500 funtów. Należy o to ubiegać się w ciągu 11 tygodni od terminu porodu lub przed upływem sześciu miesięcy od narodzin dziecka.