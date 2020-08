Rasista w londyńskim metrze znokautowany. Po obraźliwej tyradzie został powalony jednym ciosem [wideo]

fot. YouTube

Pasażerowie w londyńskim metrze musieli słuchać rasistowskiej tyrady mężczyzny, który krzyczał na cały wagon obraźliwe slogany, a także wprost nazwał grupę ciemnoskórych mężczyzn swoimi „zwierzakami”. Finał był jednak zaskakujący. Jeden z obrażanych mężczyzn przy wychodzeniu powalił rasistę jednym ciosem na łopatki, przy aplauzie innych pasażerów. Policja wszczęła śledztwo w sprawie.

Na nagraniu opublikowanym w sieci możemy usłyszeć agresywną tyradę mężczyzny, który krzyczy na cały wagon rasistowskie slogany, a w momencie, gdy inni pasażerowie starają się zwrócić mu uwagę, staje się jeszcze głośniejszy i zaczyna wyzywać czarnoskóre osoby nazywając je swoimi „zwierzakami” („you’re my pets”).

Rasistowska tyrada

Agresywny mężczyzna kierował wyzwiska do grupy młodych ciemnoskórych mężczyzn w londyńskim metrze w niedzielę. Rozsierdzony krzyczał: „To jest mój dom. Wszyscy będziecie wracać i wiecie o tym dobrze”. Gdy jeden z pasażerów zapytał go, gdzie będą wracać, usłyszał odpowiedź: „Wiecie, gdzie wrócicie”. Następnie zaczął krzyczeć: „lesser than us” i bezpośrednio do młodych czarnoskórych mężczyzn: „you’re my pets” (jesteście moimi zwierzakami).

Zobacz wideo:

Nagranie zostało udostępnione tysiące razy na kanałach społecznościowych. W jednym z komentarzy ktoś napisał: „Bycie czarnoskórym w UK jest męczące. Ci czarnoskórzy chłopcy chcieli tylko wrócić do domu, a ten supremacjonista ciągle ich prowokował”.

Gdy atakowani werbalnie przez rasistę mężczyźni zbierali się do wyjścia, ten zbliżył się do nich z zaciśniętymi pięściami. Wtedy niespodziewanie otrzymał nokautujący cios od jednego z wychodzących.

Nokaut natychmiastowy

Cios okazał się wyjątkowo celny, a rasista stracił przytomność lądując na plecach. Wtedy też rozległ się aplauz wśród innych pasażerów. Ktoś krzyknął: „dobra robota”. Mężczyźnie udzielona została też natychmiastowa pomoc, a policja wszczęła śledztwo w sprawie.

British Transport Police poinformowało jednak, że nie otrzymało żadnego zgłoszenia w sprawie rasistowskiego zachowania w pociągu. Policja rozpoczęła dochodzenie w sprawie, a osoby, które były świadkami zdarzenia, proszone są o kontakt pod nr 101.