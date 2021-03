Ranking zarobków w brytyjskich supermarketach. Które płacą swoim pracownikom najwięcej?

Niedawno Morrisons ujawnił, że stanie się pierwszym supermarketem w Wielkiej Brytanii, który będzie płacił swoim pracownikom 10 funtów za godzinę. A ile płacą inne supermarkety w UK?

Związek zawodowy handlu detalicznego Usdaw wynegocjował podstawową stawkę wynagrodzenia na poziomie 10 funtów za godzinę dla 96 000 pracowników Morrisons. Jest to o 80p więcej od obecnej stawki minimalnej na poziomie 9,20 funta.

Ile płacą pracownikom brytyjskie supermarkety?

Jak przedstawia się ranking brytyjskich supermarketów pod względem wynagradzania swoich pracowników? Przyjrzyjmy się każdemu z nich z osobna.

Asda

Podstawowa stawka godzinowa pracowników Asdy wynosi 9,18 funta poza Londynem, a w stolicy od 9,76 funta do 10,31 funta. Rzecznik sieciówki podkreślił, że Asda płaci pracownikom „znacznie powyżej National Living Wage”, która obecnie wynosi 8,72 funta za godzinę, a w kwietniu tego roku wzrośnie do 8,91 funta za godzinę.

Rzecznik Asdy podkreślił jednak, że wysokość stawki godzinowej nie oddaje w pełni wynagrodzenia pracowników, którzy mogą także korzystać m.in. ze zniżek a także rocznych bonusów.

Morrisons

Morrisons stanie się pierwszym supermarketem w Wielkiej Brytanii, który będzie płacił swoim pracownikom minimum 10 funtów za godzinę. Obecnie ich stawka godzinowa wynosi 9,20 funta.

Szef Morrisons, David Potts powiedział:

- Wspaniale będzie móc powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii od kwietnia tego roku pracownicy supermarketów Morrisons, będą zarabiać co najmniej 10 funtów za godzinę.

Tesco

Pracownicy sklepów Tesco zarabiają obecnie 9,30 funta za godzinę. Jest to rezultat podwyżki, która weszła w życie w październiku ubiegłego roku i stanowiła 3,3 proc. wzrost w stosunku do wcześniejszej stawki. Ponadto pracownicy mogą korzystać z dużych upustów przy robieniu zakupów w firmowych supermarketach.

Sainsbury’s

Obecna stawka godzinowa w Sainsbury’s wynosi 9,30 funta. Pracownicy supermarketu mogą korzystać także z dużych zniżek na zakupy w Sainsbury’s, Argos i Habitat po 12 tygodniach od zatrudnienia. Ponadto każdego roku mogą liczyć na bonusy od firmy.

Lidl

W czasie kryzysu covidowego Lidl płaci swoim 23 000 pracowników 200 funtów w ramach „podziękowania” za ich wysiłek w czasie pandemii. Ponadto w marcu 2021 roku godzinowa stawka w Lidlu wzrośnie do 9,30-9,50 funta, a w niektórych rejonach nawet do 10,85 funta.

Aldi

Aldi ujawniło swoje plany dotyczące podwyżki dla 30 000 pracowników w ramach wynagrodzenia za ich wysiłki w czasie pandemii. Ponadto niemiecka sieć supermarketów zapowiedziała otwarcie dodatkowych punktów w UK, co będzie wiązało się z zatrudnieniem 4 000 nowych pracowników. Wynagrodzenie wzrośnie z 9,40 funta do 9,55 funta, z kolei w Londynie podwyżka będzie wysoka – do 11,07 funta za godzinę z 10,90 funta.