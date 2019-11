RANKING: Oto najlepsze linie lotnicze na 2020 r.!

Fot. Getty

Znamy już zestawienie najlepszych linii lotniczych na 2020 r.! W prestiżowym rankingu Airline Excellence Awards pierwsze miejsce zajęła linia Air New Zealand, a tuż za nią uplasowały się linie Singapore Airlines i All Nippon Airways.

Narodowe linie lotnicze Air New Zealand wygrały w rankingu Airline Excellence Awards po raz szósty, wyprzedzając nieznacznie w tym roku zwycięzcę rankingu na 2019 r. - singapurskie narodowe linie lotnicze Singapore Airlines. Jury konkursu, składające się z ekspertów AirlineRatings.com, tak uzasadniło swoją decyzję: „Z naszej analizy wynika, że [linia] Air New Zealand wysunęła się na pierwsze miejsce w większości ocenianych kategorii, co jest wynikiem wybitnym biorąc pod uwagę fakt, że linia konkurowała z przewoźnikami dysponującymi większą ilością zasobów i [operującymi na szerszą] skalę, które znalazły się na tej samej liście najlepszych linii lotniczych na 2020 r.”.

Czytaj też: RANKING najbardziej (i najmniej) punktualnych linii lotniczych w UK

W rankingu Airline Excellence Awards pod uwagę wziętych zostało 12 kryteriów, w tym m.in. wiek samolotów we flocie, oceny pasażerów, zyskowność, ocena inwestycji, oferta produktów czy też relacje z pracownikami. W tak skonstruowanym rankingu największe i najpopularniejsze linie lotnicze uplasowały się na następujących miejscach:

1. Air New Zealand

2. Singapore Airlines

3. All Nippon Airways

4. Qantas

5. Cathay Pacific

6. Emirates

7. Virgin Atlantic

8. EVA Air

9. Qatar Airways

10. Virgin Australia

11. Lufthansa

12. Finnair

13. Japan Airlines

14. KLM

15. Korean Airlines

16. Hawaiian Airlines

17. British Airways

18. Alaska Airlines

19. Delta Air Lines

20. Etihad Airways

Nie przegap: CYBER TYDZIEŃ Ryanaira - 7 dni specjalnych okazji i zniżek na bilety lotnicze

Poza głównym rankingiem przyznane też zostały nagrody za usługi indywidualne. I tak za najlepszą kabinę pierwszej klasy (ang.First Class cabin) nagrodę otrzymały linie Singapore Airlines, a za najlepszy catering i przedziały w klasie biznes (ang. Best Catering and Best Business Class suites) – linie Qatar Airways. Z kolei w kategorii najlepszych krajowych linii lotniczych (ang. Best Domestic Airline Service) pierwszą nagrodę uzyskała linia lotnicza Qantas Airways, a w kategorii najlepszej ceny do jakości usług – linia Virgin Australia.